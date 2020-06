Vuelta con revés y volea

Las promesas esperan ponerse a punto

Thiago Messa tuvo un buen arranque en 2020 y espera poder recuperar su ritmo para el regreso de los torneos. Foto: Sixto Fariña

Dos de los que aprovecharon la flexibilización de la cuarentena y la habilitación para ir a jugar fueron Thiago Messa y Giovanni Branchetti, promesas del tenis misionero.Los adolescentes estuvieron en el club Itapúa y coincidieron que la vuelta a la cancha fue un alivio, luego de tanto tiempo de entrenar encerrados.“Está bueno empezar de a poco de vuelta para ir poniéndonos en ritmo para las competencias que esperemos no estén tan lejos”, se ilusionó Giovanni Branchetti.“Quiero entrar en ritmo, ponerme a tono como estaba antes del parate y no sé cuándo puede ser el primer torneo. Creo que puede ser dentro de varios meses, así que tenemos tiempo para volver a entrenar y agarrar ritmo dentro de la cancha”, agregó el posadeño.Además, Branchetti contó como fue ese primer momento tras varios meses sin pisar la cancha: “Tenía ganas de empezar a jugar. Cuando entré a la cancha sentí que era enorme. Cuando me fui (antes de la cuarentena) me parecía que era chiquita la cancha y hoy (por ayer) quería correr para todos lados y no terminaba más la cancha”.En cuanto al juego, reconoció que “los golpes en los primeros minutos me costaron, después me fui encontrando”. “Físico estuve haciendo en mi casa, así que no me costó tanto, pero en el timming de los golpes fue volviendo con el correr de los minutos”, explicó.Por su parte, Thiago Messa había tenido un buen arranque de 2020 y proyectaba un gran año, hasta que llegó el parate por la pandemia, que lo obligó a entrenarse en su casa.“La cuarentena me estaba sacando un poco las ganas de entrenar, me estaba costando entrenar en casa y ahora estoy muy contento”, comentó el chico de 16 años que sueña con jugar Roland Garros.“Venía jugando bien. Tuve un buen arranque de año y esperemos que a la vuelta sigo jugando como empecé”, expresó Messa, quien confesó que “no es lo mismo estar haciendo frontón que estar dentro de una cancha”.Las promesas del tenis misionero tuvieron su tiempo dentro del polvo de ladrillo y con el correr de los días irán sumando minutos de juego para, el día que puedan, regresar al ritmo que los torneos exigen.