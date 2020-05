Vuelta al ruedo

Martes 12 de mayo de 2020

Real Madrid, con presencia argentina, regresó ayer a los entrenamientos, en forma individual, con miras a una eventual vuelta a la competencia en la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España, parada en marzo pasado a raíz de la pandemia del coronavirus.El equipo merengue trabajó en dos tandas en el campo de deportes del predio de Valdebebas, donde se erige la Ciudad Deportiva de la entidad. Los argentinos Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata-foto-), Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y Gabriel Deck (ex San Lorenzo) participaron de una rutina física, diseñada por el profesor Juan Trapero.También estuvo el estadounidense Trey Thompkins, el único jugador afectado por Covid-19 de la nómina blanca, ya recuperado del contagio. Los 15 jugadores (solamente faltó el juvenil africano Usman Garuba) efectuaron movimientos en el marco de un estricto protocolo sanitario y apelando al distanciamiento social requerido.