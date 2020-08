Vuelta a clases: "no tenemos fecha todavía, no hemos anunciado ninguna" - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 10:20hs.

El ministro de Educación de la provincia de Misiones, Miguel Sedoff, aseguró este lunes que no hay fecha confirmada para la vuelta a las clases presenciales al detallar que "no hemos anunciando ninguna aún" y que "estamos trabajando obviamente en el regreso porque no podemos no pensar en regresar en algún momento, pero va ser cuando tengamos una seguridad epidemiológica para los docentes y los estudiantes y va ser una información que comunique el gobernador de la Provincia, como comunicó en su momento la suspensión de las clases".





El ministro de Educación, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, dijo que "no vi que haya una comunicación específica de que el 21 de septiembre se tuvieran que presentar, si se están hablando de alternativas, para el inicio de las clases presenciales, pero no hemos hablado de una fecha en particular, tenemos que ser muy prudente porque generamos expectativas en los padres y en los alumnos, por eso cuando sea el momento del regreso se comunicará oficialmente y ahí volveremos".





Incluso detalló que "nosotros vamos a volver todos, pero no todos juntos ni de la misma manera, vamos a trabajar para que las escuelas que mejor estén, sean las primeras que inicien y así vamos a ir escalonadamente. Por el protocolo de distanciamiento necesitamos “dividir en dos las escuelas” es decir que vayan unos alumnos una semana y el resto en otra".





Uso de celulares

Durante la semana pasada se aprobó en la legislatura misionera el uso del celular en la escuela y al respecto el ministro Sedoff dijo que "es una medida muy interesante y muy avanzada, estamos en la vanguardia legislativa para lo que tiene que ver con innovación porque la innovación no tiene que ver sólo con poner más computadoras, sino también, ser capaces de repensar las normativas".





"Me parece que en este sentido, la posibilidad de utilizar los celulares y otros dispositivos tecnológicos como herramientas educativas es muy importante que haya sido consagrada por la Cámara (de diputados)".





"Es un respaldo para que todo el sistema educativo lo pueda integrar de la manera que considere màs adecuado. Es un dispositivo más para poder trabajar, es una posibilidad más que se le abre al sistema educativo para poder trabajar", aseguró el funcionario de la cartera educativa.





"Esto es una consagración de una situación de hecho, porque nosotros ya desde hace unos años que venimos trabajando desde plataforma Guacurarí, con dispositivos con los celulares en el aula y tenemos protocolos de trabajo".





"Hemos hecho una encuesta y durante la pandemia el 82% de los alumnos se conectó con dispositivos celulares, evidentemente es un dispositivo que prioriza y priorizan los estudiante en el uso".





Sedoff también adelantó que desde el consejo General de Educación, "una de las resoluciones que aprobamos el martes pasado, es que se "reconoce como sistema educativo a partir de ahora y post pandemia, al sistema presencial, virtual y combinado, esto ya tiene un reconocimiento normativo".