Vuelos restringidos: “No debemos vender, no queremos plata para hoy y problemas para mañana"

Martes 11 de agosto de 2020 | 15:00hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

Volver a planificar, pensar, cambiar... “Ya no nos quedan ganas de programar absolutamente nada”, dice con desazón Beatriz Franco, gerente de Batia Viajes, tras el anuncio de la nueva postergación del inicio de los vuelos.





El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró ayer que, hasta que Salud no tenga un panorama más claro sobre la evolución de la pandemia, los vuelos continuarán restringidos, y estimó que podrían retomarse recién en los próximos 60 días.







Los vuelos comerciales de pasajeros están prohibidos desde fines de marzo: forman parte del mismo DNU presidencial que decretó la cuarentena y que se viene renovando entre una y dos veces por mes desde entonces. Pero un mes más tarde, a fines de abril, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió una resolución que prohibió la venta anticipada de pasajes para antes del 1º de septiembre.





Todas las líneas aéreas, con Aerolíneas Argentinas a la cabeza, dieron por sentado que aquel decreto era una señal de largada implícita y comenzaron a programar vuelos, y a venderlos, a partir del día uno del mes próximo.





“Nos causa mucho daño a las agencias de viajes, sabemos que no vamos a poder vender lo programado para octubre, no sabemos si lo que tenemos comprado para dentro del país en noviembre podemos llevar adelante, la gente no va a querer pagar y me parece bien”, sostuvo Franco en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.







“La gente no tiene contención, con los pasajeros llamando y preguntando , y nosotros sin poder darle un aliento o una respuesta positiva”, lamentó.







Y enfatizó: “A la gente hay que decirle que no debe comprar, que no saquen otro Hot Sale, que no ofrezcan al público lo que ofrecen, no queremos plata para hoy y problemas para mañana, directamente no podemos vender, con todo esto no hay argumentos. Los proyectos que podamos tener es todo para el año que viene”.





Según comentó Franco, desde que se conoció la nueva postergación de inicio de vuelos comenzaron los pedidos de devolución de compras. “Cada vez son más las postergaciones”, afirmó.