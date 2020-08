Vuela alto Lea Coronel - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Humildad, generosidad y amor por su profesión son características que no siempre coinciden en una sola persona, o en el mundo de la moda. Sin embargo, en Misiones, uno de los mayores referentes del estilismo parecía plasmar, con enorme afabilidad, estos dones. Gran talento y gran persona, Leo Coronel dejó un hondo vacío al fallecer ayer a la madrugada tras una fuerte lucha contra el cáncer.Diseñador de indumentaria, creativo, maquillador, estilista de la vida, Lea, como lo conocían sus más íntimos, marcó diferencia en cada prenda donde posó su aguja y en cada lugar en el que se destacó. Arrancó de adolescente como ‘modisto’ y heredó el atelier de la mano de Adriana Mayol.Su nombre trascendió y no sólo se dedicó a dejar increíble a cientos de posadeñas, sino que sus diseños llegaron a las pasarelas nacionales, sobre modelos reconocidas y también fue figura en la reconocida revista Nubilis.En sus últimos posteos en las redes sumaba preguntas y reflexiones. Así, contó que ante la inquietud de por qué estaba en este mundo -alegó- “para darle belleza, para transformarlo, para crear cosas lindas”.Más allá de su talento con la tela, fue actor, transformista, comediante. Brillaba y llenaba de buena armonía cada lugar que habitaba, por eso era muy querido además de ser asiduo a los medios de comunicación, los eventos, las ferias...Ayer, para muchos, incluso quienes no eran tan cercanos pero que habían sentido de cerca su buena vibra, fue un shock inentendible su muerte a los 34 años.Su familia se vio así rodeada de sus amigos del arte, de la moda, de la vida para despedirlo con profundo dolor en la capital misionera.Según aseguraron los más cercanos, “todo lo que tenían que decirle, se lo dijeron en vida”, ya que Leo lidiaba desde hace un tiempo contra el diagnóstico oncológico.“Fue una persona totalmente generosa y todo lo hizo con amor”, sumaron sus allegados, al evitar lo mediático y destacar que este tiempo es para su familia.Versátil e inquieto, Leo Coronel impuso su nombre como una marca que se exportó desde la Tierra Colorada. Pero su arte también se expandió fuera de los límites de la moda y apuntó a la asesoría de imagen, el maquillaje, el humor, el teatro, el transformismo (siendo uno de los referentes actuales más destacados de la región).A pesar de que la indumentaria ocupaba el gran centro, hacía una completa asesoría de imagen a cada clienta que conocía.“Yo les hago la producción general, las peino, las visto, las maquillo y, cuando veo la prenda por primera vez, no veo la magnitud de lo que hago. Pero cuando lo veo en fotos o cuando pasa el tiempo, ahí sí, y me emociona mucho pensar que todo eso lo hice yo. Me encanta lo que hago, esto de mutar o transformar, de vestir y ver bien a la persona”, contó hace unos años a El Territorio.“Siempre me genera satisfacción lo que hago, porque genero un vínculo muy afectivo con la gente con la que trabajo y porque me vienen a ver para un evento muy importante en su vida y me terminan haciendo parte de él. Entonces, se da esa conexión y me comprometo emocionalmente”, agregó en esa oportunidad.Su buen tino a la hora de destacar los mejores aspectos de una persona, tenía a su vez asidero en la coyuntura y entendía que estos tiempos requerían agiornar todo tipo de eventos y dejar de lado rituales de antaño.“Hoy es todo más desestructurado. Hay mucha simpleza, liviandad. Se busca estar más libre, más natural y por ejemplo se escapa a la idea de corsetería, de maquillaje recargado y de cuerpo irreal”, subrayó pensando en un vestido que permita bailar cachengue, antes que el típico vals de los 15.Con un ímpetu arrasador, sus consejos y su creatividad quedaron grabados en múltiples almas y plataformas. Por eso su grandeza se celebra, para, de alguna manera, eternizar ese arte y esa actitud como paliativo hoy de tanta tristeza.