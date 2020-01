“Voy a darle con todo”

Viernes 10 de enero de 2020

El arquero posadeño Horacio Ramírez dejó un muy buen recuerdo en Almagro, club del cual partió a mediados del año pasado para jugar en la Primera División del fútbol de Colombia y al que retornó en este 2020.

Luego de pasar seis meses en la paradisíaca ciudad de Santa Marta, el guardameta que debutó en Primera con Lanús en el 2005 decidió regresar a Almagro para pelear un lugar en el once titular con Christian Limousin, arquero que tuvo una muy buena actuación ante Boca en la pasada edición de la Copa Argentina, cuando los de José Ingenieros eliminaron al Xeneize en la definición por penales.

“Me llamaron el vicepresidente y el técnico para decirme que me necesitaban. Almagro no está pasando un buen momento y cuando yo me fui veníamos de dos años de ser protagonistas, de llegar a las finales”, recordó el jugador misionero.

Es cierto que lo números de Almagro no son para nada buenos. El equipo marcha anteúltimo en la zona 2 del campeonato de la Primera Nacional, a 19 lejanos puntos del líder San Martín de Tucumán. En el Tricolor quisieron armar un plantel para pelear más arriba y es por eso que pensaron en el regreso de Ramírez.

“Cuando me fui lo hice muy bien con el equipo y con la gente. Además ahora volvió Gastón Esmerado como entrenador, que también me había tenido en el equipo. También se dio porque Lucas Calviño se retiró debido a una lesión crónica que tiene en el codo. Por todo esto se da mi vuelta a Almagro”, explicó el también ex arquero de Crucero del Norte.

Ramírez se encuentra transitando los últimos años de su carrera como futbolista profesional, pero esa situación no le quita el deseo de seguir compitiendo por un lugar entre los titulares. Será una lucha mano a mano con el otro arquero del plantel. “Mi expectativa es la de ser titular, a pesar de que está la competencia con Christian Limousin, mi motivación es jugar. Siempre digo que cuando no tenga más ganas de entrenar y de competir me voy a retirar. Estoy en un buen momento y voy a aportar mi granito de arena”, aseguró el ‘1’.

En otro tramo de la charla con El Territorio, Ramírez se refirió a lo que fue su corta experiencia en el fútbol colombiano. Fue un semestre viviendo en la caribeña Santa Marta, pero a pesar de la belleza del lugar, el andar del equipo no fue el esperado. De todos modos, el misionero manifestó que fue una muy linda experiencia personal el club Unión Magdalena.

“En Colombia me fue bien, pero el campeonato es muy raro, se juegan muchos partidos en poco tiempo. En tres meses y medio jugamos 20 fechas. Cada tres o cuatro días teníamos que jugar. Estuve en un equipo que pelea por no descender y eso fue complicado”, destacó.

Como en todas partes del mundo, cuando las cosas no va bien en lo futbolístico los hinchas se hacen sentir y los del Unión Magdalena no fueron la excepción. Ramírez y algunos compañeros recibieron amenazas mediante mensajes por redes sociales, pero el arquero le restó importancia a esa situación.

“Algunos jugadores sufrimos amenazas por la redes sociales. Es algo que está mal pero pasa en todos lados. Yo no les doy bola ni importancia a los comentarios. La de Colombia fue una muy linda experiencia en un fútbol muy competitivo. Ahora gracias a Dios Almagro me volvió a abrir las puertas, así que voy a darle con todo”, adelantó.

Por último, se refirió a lo que fue su paso por Crucero del Norte, club con el que atajó en la Primera División del fútbol argentino hace cinco años.

“En el 2015 Crucero me dio la oportunidad de volver a jugar en Primera después de 10 años. Yo había debutado en Lanús en el 2005 y lo volví a hacer ese año. Fue una lástima que no nos pudimos mantener y no pudimos tener al fútbol misionero en el primer nivel porque eso es algo que ayuda a los clubes y a los jugadores de la provincia”.

“Ojalá que el fútbol misionero pueda levantar para volver a estar en el primer nivel, aunque sea en la Primera Nacional”, finalizó el arquero que cumplirá 36 años en marzo.