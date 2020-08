Voraz incendio dejó con lo puesto a seis familias en el barrio Kirchner - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 05:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

"Nosotros no estamos acá por gusto, sino porque no tenemos a dónde ir, no tenemos para pagar un alquiler"Silvia Bordón Damnificada

Por otra parte, las familias anoche ya contaron con una primera asistencia en alimentos, ropa, abrigos y colchones mediante una labor conjunta entre la Dirección de Defensa Civil, la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. También indicaron que hoy se realizará un despeje en la zona del incendio y se construirán dos viviendas de emergencia para los afectados.





Afectados y ayuda Silvia La mujer tiene 27 años y cursa un embarazo de alto riesgo. Vive junto a su marido y a su hija de 3 años. Ambos están sin trabajo. Para ayudarla: 376-4210091 LucíaLa joven tiene 20 años y es madre de tres chicos de entre seis años y seis meses. Viven en el lugar junto a su pareja hace dos años. Para ayudarla: 376-5027126 Forjando Futuro:Algunas familias pasarán la noche en este comedor. Reciben donaciones al: 376-4515582

Seis familias deberán afrontar la ola polar más fría del año que se aproximada este fin de semana con lo puesto, después de perder tanto sus viviendas como la mayoría de sus pertenencias como consecuencia de un voraz incendio que arrasó con al menos seis casillas del barrio Néstor Kirchner de Posadas.El grave suceso se registró ayer a la tarde, cerca de las 16, en un sector de precarias viviendas del asentamiento frente al sector B del mencionado barrio ubicado en el sur de la ciudad.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el siniestro se inició como consecuencia de un cortocircuito que generó una serie de chispazos que dieron inicio al fuego que en pocos minutos avanzó hacia otras cinco viviendas, reduciendo a cenizas todo lo que había su pasado.Afortunadamente, no se registraron heridos pero el hecho dejó a un total de 18 personas que ya se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad a la intemperie, justo cuando se pronostica la llegada de la ola polar más fría del año.El inicio del fuego se dio en la vivienda de Graciela De Lima (28), que convive en el lugar junto a su pareja, Gabriel Domínguez.“Nosotros estábamos en la casa de mi vecina tomando mate y escuchamos un viento fuerte. Así fue que los cables del enganchado entraron en contacto y ahí empezó a chispear todo adentro y se empezó a prender fuego todo. Estábamos afuera por suerte, porque fue todo muy rápido. Empezó por mi casa pero después avanzó hacia la casa de la vecina y de ahí para arriba”, expresó la joven en diálogo con El Territorio.La segunda vivienda afectada por el avance de las llamas fue la de Ana Castellano (28), quien convive junto a su esposo y a sus tres hijos de entre 11 y 1 año.“Yo no estaba en ese momento, pero sí estaban mis chicos. Mi nene más grande fue a avisarnos que se estaba prendiendo fuego todo. Él dijo que estaba mirando tele y que de repente se apagó todo. Cuando salió a mirar qué pasaba vio que la casa del vecino se estaba prendiendo fuego. El más grande le sacó a todos sus hermanitos”, contó Ana.Situación prácticamente idéntica padeció Lucía (20), que residía en el lugar junto a su marido, sus tres hijos, de entre de 6 años y seis meses, y una hermana. La joven, al igual que la mayoría de las familias afectadas, vive en el asentamiento hace aproximadamente dos años. De su casa tampoco quedó nada.La última vivienda afectada fue la Silvia Bordón (27), quien desde la galería de una vecina observada como lo poco que tenían se redujo a cenizas.Ella es madre de una niña de 3 años y actualmente cursa un embarazo de alto riesgo, por lo cual debe permanecer en reposo, más aún teniendo en cuenta que en 2019 perdió un bebé a los siete meses de gestación.“Yo estaba acostada porque yo estoy de reposo. Estaba con mi hija de tres años en la cama cuando de repente escucho una explosión y ahí mi esposo salió corriendo y me dijo que se estaban quemando las casas de los vecinos”, narró la mujer a este matutino.Silvia recordó que su marido alcanzó a retirar a tiempo la garrafa de su casa porque sino las consecuencias pudieron haber sido mayores, al tiempo que lamentó la tardanza de los bomberos en llegar a la zona.La historia de la mujer es una de más de las tantas realidades que sufren las familias del lugar.“Nosotros hace más de un año estamos acá, nunca tuvimos respuesta de la relocalización. Nosotros no estamos acá por gusto, sino porque no tenemos a dónde ir, no tenemos para pagar un alquiler”, expresó.La muchacha contó que ella siempre trabajó como empleada de comercio, pero debido a las complicaciones con sus embarazos tuvo que dejar la actividad, mientras que su marido trabaja en la cantera pero nunca fue “blanqueado” y en tiempos de pandemia todo se complicó el doble, por lo cual desde hace un tiempo se dedica a realizar changas.“Acá todos tienen familia, niños y bebés. Hace poco nos vinieron a ayudar con colchones, ropa y mercadería, pero ahora todo eso quedó reducido a cenizas. Gracias a Dios nos van a ayudar de nuevo, pero sí pedimos ayuda con la casa. No podemos dormir en la calle o en casa ajena siempre. Hoy nos vamos a quedar en la casa de mi hermana, pero mi esposo va a tener que dormir afuera para cuidar las cosas porque acá por más que te pase una desgracia se aprovechan para robar”, culminó.Así como Silvia tiene la fortuna de contar con la vivienda de su hermana para pasar las próximas noches, al menos otras dos de las familias damnificadas no cuentan con esa ayuda, pero afortunadamente desde ayer ya sabían que tenían a disposición un lugar en la Cooperativa Forjando Futuro, un comedor del barrio en el cual podrán permanecer hasta recibir la correspondiente ayuda.