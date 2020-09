Volvió el colectivo interurbano en San Pedro y se preparan otros municipios - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Este miércoles las paradas de colectivos volvieron a tener utilidad para las personas que después de seis meses volvieron a contar con el servicio interurbano de transporte de pasajeros, que resulta de gran utilidad para la zona rural. La postal volvió con algunos cambios como el uso de barbijos y alcohol y expresión de preocupación, por la situación epidemiológica del coronavirus, que obliga tanto a los usuarios como a los propietarios de las empresas a adaptarse a las medidas de bioseguridad. Si bien durante el primer recorrido la demanda fue poca, el alivio fue enorme.Se trata de la primera etapa de reactivación del transporte entre núcleos urbanos y la zona rural o las colonias. Aún está suspendido en toda la provincia el transporte de media distancia que une, por ejemplo, Posadas con otras localidades.Desde este miércoles, luego de la aprobación del protocolo de prevención epidemiológico en los servicios de transporte público de pasajeros y la disposición de la Subsecretaría de Transporte, son dos las empresas que en San Pedro retornaron a la actividad. Por un lado la firma Lucas realiza los viajes entre Fortaleza-Terciados Paraíso-San Pedro y Picada Las Minas-San Pedro, mientras que la empresa Rivero vuelve a brindar prestación desde Paraje Piñeiro-San Pedro y Tobuna-San Pedro, ambas con viajes de ida y vuelta.Los móviles fueron adaptados, el conductor se encuentra aislado de los pasajeros mediante la implementación de un cobertor de plástico y el guarda se encarga de la desinfección tanto de los pasajeros como del colectivo; esto último se realiza una vez que descienden los pasajeros. Para las empresas, volver a trabajar resulta muy importante porque mensualmente deben hacerle frente a gastos fijos y si bien durante la primera jornada fueron menos de 50 los pasajeros, a medida que transcurran los días esperan que la demanda aumente y de acuerdo a la necesidad que presente cada colonia, establecerán nuevos días y horarios.La inestabilidad del tiempo fue un común denominador que puso de manifiesto lo esencial del servicio para la comunidad rural, que si bien pueden contar con motocicletas, en días de lluvia se ven impedidos de circular siendo la única opción el servicio de transporte público, que además resulta económico. Por ejemplo, un pasajero que viaja desde Terciados Paraíso a San Pedro por un trayecto de más de 15 kilómetros abonó 60 pesos; si deben hacerlo en remís el valor supera los 1.000 pesos.Uno de los puntos a destacar tiene que ver con la intención de los pasajeros en cumplir con los protocolos y confían en la responsabilidad de las empresas de hacer que se respeten cada uno de los ítems. En esta oportunidad, Mercedes Ramos (63), vecina de Terciados Paraíso, mientras alegremente aguardaba el colectivo para regresar a su casa, expresó a El Territorio: “Vine al médico, porque no salgo para otra cosa. Siempre conté con algún pariente que me acercaba, hoy gracias a Dios pude venir en colectivo, pero tenemos que cuidarnos, todos con barbijo y respetar las distancias”.Y reflejó lo que significa la vuelta de los colectivos a la zona: “Para nosotros que somos de la colonia este servicio es esencial, porque venir en taxi o ocupando un auto cuesta mucho dinero; que vuelva a funcionar el colectivo es un gran logro. Esperamos que todos respeten las normas porque salimos por necesidad pero nos preocupan los contagios de coronavirus”.Por su parte, desde hoy las colonias y El Soberbio volverán a tener conectividad a través del servicio de colectivos.Desde la Empresa Prox que presta servicios en la zona informaron que desde hoy están aptos para rehabilitar el transporte público de pasajeros entre Colonia La Flor (El Fisco), Colonia Paraíso y Kilómetro 24 de la ruta 13 hasta la zona urbana de El Soberbio.“Recordamos a los usuarios que deben respetar los protocolos de seguridad y evitar la circulación de manera innecesaria ya que estamos atravesando una pandemia de una enfermedad peligrosa y desconocida”, dijeron desde la empresa.En un contexto epidemiológico benigno, ya que en casi seis meses de restricciones no se registró ningún caso local de Covid-19, y atendiendo la creciente necesidad de los usuarios, el Ejecutivo obereño autorizó el funcionamiento de cuatro líneas de transporte interurbano. La medida se implementará a partir del lunes con una serie de requisitos, como ser que todas las unidades deberán salir y arribar a la Terminal de Ómnibus de Oberá, sin paradas intermedias.“Desde el lunes venimos trabajando en el tema y tenemos previsto habilitar cuatro líneas de transporte interurbano en Oberá”, anticipó el intendente Carlos Fernández. Las líneas habilitadas serán desde Santo Domingo Savio, municipio de San Ignacio, pasando por Mártires hasta Oberá; desde Puerto Rosario, Panambí, hasta Oberá; desde Villa Bonita, pasando por Campo Ramón, hasta Oberá, y línea ruta provincial 6, pasando por Colonia Alberdi y General Alvear, hasta Oberá. En todos los casos habrá servicio ida y vuelta.Al respecto, el jefe comunal obereño subrayó que “absolutamente todas las líneas deben ir directamente a la Terminal, ya que allí se harán los controles de temperatura, registros y sanitización. No se podrá parar por otra parada alternativa ni en el hospital”.Reconoció que si bien muchas personas realizan a diario dichos recorridos, la implementación del servicio interurbano movilizará mucha más gente y por ello será imprescindible implementar los respectivos controles.Se trata de un servicio básico para una amplia población de la zona Centro, puesto que Oberá es la ciudad cabecera de la región y concentra innumerables actividades, centros de salud y organismos públicos y privados.En el Alto Paraná la Empresa Kruse fue habilitada a prestar el servicio desde Eldorado a Montecarlo, y viceversa, por la ex ruta 12. Estiman que el retorno del servicio se dará en lo que resta de la semana.La habilitación, otorgada por la Subsecretaría de Transporte, está comprendida dentro de la apertura de actividades dispuesta por la Provincia tras el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio comenzado en el mes de marzo.Al respecto Germán Tiemesmann, concesionario de la Terminal de Ómnibus de Eldorado, explicó: “Nos enviaron copia de la resolución de la Subsecretaría de Transporte donde se nos avisa la habilitación de la empresa Kruse para ese recorrido. Es la única que figura en la resolución. Nosotros (Tiemesmann también es integrante de la empresa de transporte Etce) habíamos solicitado que nos habilitaran un recorrido que pasa por Valle Hermoso, que es uno de los recorridos históricos de empresa y del transporte de Eldorado, pero no lo habilitaron todavía. Se dice que habrá una segunda etapa de recorridos habilitados para unir ciudades o pueblos hasta 50 kilómetros de distancia”.El recorrido habilitado por la empresa Kruse transita por la ex ruta 12 uniendo Eldorado con Montecarlo pasando por Colonia Santa Teresa y Guaraypo, siendo gran parte de su recorrido por caminos terrados.