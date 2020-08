Volvieron los recitales en exteriores en el Reino Unido, con el público en corralitos

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 13:00hs.

Sam Fender brindó anoche el primer show en un escenario exterior desde que la pandemia de coronavirus obligó a la suspensión de todos los recitales en el mundo. El artista se presentó en el Gosforth Park de Newcastle, su ciudad natal, ante más de 2500 personas, que cumplieron con el protocolo de distanciamiento social.Los fanáticos pudieron asistir en grupos de hasta cinco personas y fueron separadas por un vallado -en el caso de proximidad con el escenario- y por más de 500 plataformas en altura, construidas especialmente para el show. Para impedir el aglutinamiento de gente en los puestos de comida y bebida, el recital tuvo un sistema unidireccional que permitió realizar comprar por adelantado.Las entradas para el recital se agotaron en cuestión de minutos y hubo una gran expectativa por retratar este momento tan particular que vive la música en vivo. El cantante presentó las canciones de Hypersonic Missiles, su álbum debut, que lo posicionó como uno de los compositores nuevos más interesantes de la escena británica.Los asistentes del histórico recital dejaron sus impresiones en las redes sociales y permitieron adentrarse un poco en esta nueva normalidad. "Amo a Sam Fender, pero si este es el futuro, no cuenten conmigo", escribió un usuaria; "El primer concierto con distancia social fue absolutamente surrealista pero estuvo bien organizado", comentó otra.Para las próximas semanas ya están programados shows con este mismo protocolo de distanciamiento social de artistas como Van Morrison, The Libertines y Supergrass.La escena musical de Inglaterra (y del mundo) está en jaque desde que comenzó la pandemia en marzo, que obligó a cancelar todos los shows en vivo. Una encuesta reciente realizada por la ONG Music Venue Trust reveló que el público está ansioso por volver a ver música en vivo pero tiene miedo de volver a los recintos. Solo el 36 por ciento de las personas encuestadas (de un total de 28640) se sintió segura para asistir a un recital.La organización representa a 819 venues independientes a lo largo de la isla y solicitó un salvajate de 50 millones de libras. En julio se aprobó un presupuesto de 2.2 millones que se repartirá entre 150 locales.Cerca de 1500 artistas británicos, entre los que se destacan la firma de Paul McCartney, The Rolling Stones, Eric Clapton, Coldplay, Ed Sheeran y Dua Lipa, enviaron una carta al Ministerio de Cultura para pedir ayuda para los trabajadores afectados por las cancelaciones de las giras.