Volvieron a irrumpir en el BOP 105 de Villa Barreiro

Martes 24 de marzo de 2020

A pesar de las restricciones por la cuarentena vigente, dos sujetos fueron detenidos por irrumpir en el Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 105 de Villa Barreiro, institución que en el lapso de una semana padeció una inédita seguidilla de robos y hechos vandálicos.En dicho contexto, tal como publicó El Territorio en exclusiva, la semana pasada las autoridades escolares tomaron la extrema decisión de soldar todas las puertas del colegio.Pero ni siquiera esto impidió que el último sábado dos malvivientes irrumpan por los deteriorados tejidos del fondo, situación que fue observada por una vecina que alertó a la Policía.Al arribar los efectivos, los sospechosos se dieron a la fuga, aunque fueron atrapados en las inmediaciones del colegio. Los mismos fueron identificados como César V. (28), quien quedó alojado en la Seccional Cuarta, y un adolescente de 16 años que fue restituido a sus padres.Tal como informó este matutino la semana pasada, ante la seguidilla de robos la directora Ana Karla Casales y sus colaboradores tomaron la decisión de soldar todas las puertas.“No sé si será la solución, pero al menos a los ladrones no les será tan fácil palanquear las puertas. El horrible lo que estamos pasando. No puedo creer que exista tanta impunidad para hacer daño. No puedo creer que exista tanta impunidad para hacer daño. Esto es tierra de nadie”, lamentó Casales.Por ello reclamó un mayor compromiso de las autoridades policiales en tareas de prevención, puesto que la institución se halla ubicada a dos cuadras del Comando Sur y poco más de la Seccional Cuarta, con jurisdicción en la zona.“Pero se pasan la pelotita. Necesitamos más presencia policial, pero en serio”, mencionó.Asimismo, ante la paralización de las clases por la pandemia del coronavirus, lo que deriva en un menor movimiento en el lugar, se mostró muy preocupada ante la posibilidad de nuevos hechos delictivos, tal como sucedió el último sábado.