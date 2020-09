Volvieron a aplazar el regreso de los vuelos de cabotaje - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 20:27hs.

Si bien estaba previsto que los vuelos regulares de cabotaje regresaran el 1 de octubre, ahora se confirmó que no será así: la Administración Nacional de Aviación Civil postergó la apertura aérea al menos hasta el 12.“Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general”, comienza el Notam (Notice to Airman, o aviso a los aviadores), el comunicado que la ANAC envió a las líneas aéreas.El texto tiene fecha del 20 de septiembre, con finalización para el 12 de octubre a las 3 am. La determinación coincide con la fecha de la última extensión de la cuarentena.De esta forma, se confirma que la reanudación de la actividad no se concretará a principio del mes, como estaba previsto originalmente. La ANAC detalla algunas pocas excepciones como vuelos sanitarios, humanitarios, de carga y otros especiales que deberán ser autorizados por el organismo.Por otra parte, al realizar búsquedas en el sitio web de Aerolíneas Argentinas ya no aparecen vuelos disponibles antes del 12 de octubre. Para los primeros días del mes, aparece la leyenda “No hay disponibilidad de vuelos".Dadas las circunstancias y sin precisión de fechas por parte de las autoridades, reina la incertidumbre en el sector. Además, varios gobernadores advirtieron que no tienen intenciones de recibir vuelos en sus provincias durante el próximo mes, porque la curva de contagios en muchos puntos del interior está en pleno crecimiento.Protocolos listosDesde prácticamente el inicio de la pandemia en la Argentina, tiempo tanto aeropuertos como líneas aéreas comenzaron a preparar protocolos sanitarios para el momento en que se retome la actividad. Por eso actualmente ya cuentan con los reglamentos para poder operar en tiempos de coronavirus. Son los que se pusieron en práctica con las operaciones de vuelos especiales.“Nosotros estamos tratando de tener un protocolo único, pero después tendrá que ver con la situación de cada una de las provincias en el caso de los vuelos de cabotaje”, había señalado el ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni a mediadios de septiembre.Algunas de las pautas que se adoptaron, que también rigen en aeropuertos internacionales, tienen que ver con, por ejemplo, los controles de temperatura y el ingreso exclusivo de quienes efectivamente vayan a volar.Por otra parte, el uso de barbijos es obligatorio, al igual que mantener la distancia física en las instalaciones. Por ese motivo se realizaron marcas en el suelo delimitando el lugar en el que debe aguardar cada pasajero.En cuanto a los vuelos, muchas compañías ya empezaron a comunicar sus protocolos. En general, se reorganizaron los procesos de abordaje para evitar que la gente se amontone en las filas, y se retiraron elementos, como los materiales impresos, que puedan ser vía de contagio.También se intensificaron los procesos de desinfección en los aviones, mientras que los servicios de comida y bebida están suspendidos o reducidos según la aerolínea y la duración del vuelo.