volver al ruedo con vistas a Tokio

Martes 2 de junio de 2020

Por Roxana Ramírez deportes@elterritorio.com.ar

Para un atleta de alto rendimiento, volver a estar en actividad es regresar a la vida misma, porque su mundo gira alrededor de un plan diario para rendir al máximo y si bien estos días para todos fueron de adaptación a una nueva realidad, para ellos en particular, fueron durísimos para un cuerpo que física y mentalmente se reciente sin exigencia. Pero hubo un sábado de gloria y la apostoleña Paula Quirós volvió a montar su bicicleta y a sentir esa adrenalina que le genera el ciclismo de montaña y esa pasión la lleva a ser una de las mejores del país y estar primera en el ranking olímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio -que se aplazaron para el año que viene- y ella está en la lucha por ser la persona que represente al país en este deporte en la máxima competencia.

La llegada del coronavirus al mundo y su consecuente cuarentena, prorrogó y/o mutó los planes de los deportistas. En el caso de Paula, así como también de su hermana Agustina y Nicolás Valdez, los tres destacados ciclistas nacionales e internacionales, la habilitación de la actividad en la provincia, bajo protocolo, es un momento bisagra.

“Es muy raro, se siente como cuando viajás mil horas y te bajás del auto todo duro… algo así fue, pero después de la primera hora ya estaba acomodada. El cuerpo tienen memoria para algunas cosas”, compartió Paula tras su primera salida el sábado por la ruta en Apóstoles, en una jornada en la que anduvo dos horas.

Si bien dos horas sería bastante para cualquier mortal, para Paula que entrena varias horas por día, este primer contacto con la bicicleta ya de manera liberada -entrenaba sobre rodillos- tuvo una salida “tranquila, porque después de tantos días encerrados tampoco era salir a hacer demasiado, sino más que nada salir a acostumbrarse de nuevo y me sentí bien, ya no veía la hora de salir. Anduve sola, me fui a la ruta como yendo para Tres Capones y Agus y Nico por los caminos rurales”.



Protocolo en marcha

El ciclismo de montaña es en la familia Quirós una forma de vida. Jorge, el padre de familia, es el presidente de la asociación misionera y sus hijas son grandes atletas, por lo que esta habilitación en Apóstoles es un voto de confianza para un deporte que no debería tener mayores complicaciones cumpliendo con el protocolo que incluye distancia social y uso de tapa boca.

“Salí con un pañuelo, que siempre se usa en invierno para cubrir la nariz y la boca para no respirar aire frío, y de vez en cuando sacaba la nariz para respirar aire fresco porque hizo un poco de calor y el pañuelo te cubre hasta arriba y más los lentes tenés toda la cara cubierta. Opté por el pañuelo doble que te tapa todo aunque no es tan recomendable en la actividad física tener todo el tiempo tapada la nariz porque recibís menos aire”, explicó la misionera.

Ya esta semana, la misionera inició un plan específico, enviado por su entrenador Ignacio Gili, director de la escuela Gili Bike de Mendoza, con la que trabaja la apostoleña en los últimos años y también cuenta con el sponsoreo de la marca Vairo.

Para Paula, como para todos los deportistas internacionales, este año era de suma importancia y en el caso especial del ciclismo de montaña, Argentina hasta marzo se encontraba en el puesto 16º del ranking olímpico lo que le daba al país una plaza femenina para Tokio. Ella, junto a la jujeña Agustina Apaza y Sofía Villafañe, argentina que reside en Estados Unidos, habían sido las encargadas en sumar los puntos internacionales y de este trío saldría la encargada de llevar la albiceleste en la máxima cita.

Semanas atrás se resolvió que el calendario de la Unión Internacional de Ciclistas (UCI) volverá a tener competencia en septiembre con copas del mundo y el Mundial en Austria en octubre, pero aún no se sabe si para esa fecha habrá vuelos internacionales para ir hasta Europa y si el Enard costeará ese viaje. Pero si bien esto es incierto, se abre una ventana ya que estas competencias no serán contabilizadas para el ranking olímpico y si copas del mundo del año próximo, para la que se espera pueda Paula decir presente y confirmar ese ansiado lugar olímpico.

“El ranking olímpico sigue congelado hasta el 3 de marzo del año que viene y se va a abrir para sumar sólo dos fechas de la Copa del Mundo, que todavía no tienen fecha ni lugar, y va a depender la plaza nuestra si podemos estar en esas copas”, señaló Paula.

Para finalizar la misionera explicó que la “federación ahora tiene que decidir cuál va a ser el criterio para la elegir quién va a Tokio, porque ellos tenían contemplado como criterio el Panamericano que se suspendió -iba a hacerse en San Juan en abril pasado- y tiene que ver cómo arreglan esa parte”.