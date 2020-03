Volver a empezar

Domingo 1 de marzo de 2020

Crucero volverá esta tarde al ruedo cuando reciba desde las 17 a Unión de Sunchales en lo que será la continuidad de la fecha 21 del torneo Federal A.El equipo de Carlos Marczuk cumplió con la fecha libre y se deberá resetear para volver a los puestos de discusión en la zona A. La última derrota 3-2 ante For Ever, hace dos semanas, obligó al Colectivero a retroceder varios casilleros y hoy prácticamente debe empezar de cero.Si bien el equipo no se dejó avasallar por el Negro en Resistencia, la caída dejó caras largas en el cuerpo técnico debido a la expulsión de Nicolás Fassino, pieza fundamental en equipo, quien deberá cumplir con dos fechas de suspensión.Por allí, entonces, pasará el dilema del encuentro, porque si bien el plantel tuvo 14 días de descanso y trabajos medianamente tranquilos, Fassino es punto alto en el esquema de Marczuk y se puede decir que a esta altura no tiene reemplazante.Así las cosas, esa es la duda que se presentaba hasta anoche en el once inicial y son dos los jugadores que purgaban por el puesto, ambos juveniles de la casa: Rodrigo Ramírez y Ulises Adoryan, este último ascendido al equipo de Primera a principios de este año.Uno de ellos tomará la responsabilidad del doble cinco junto a Pablo Motta, mientras que Iván Molinas y Francisco De Souza serán los volantes.Otra duda, aunque en menor medida por la experiencia de ambos, está en la ofensiva. Allí Axel Vallejos y Cristian Campozano, recuperado de una contractura en el isquiotibial derecho, se purgan un lugar para acompañar a Álvaro Klusener.En la vereda de enfrente estará el Bicho de Sunchales. El equipo comandado por Marcelo Milanese presenta la misma duda que el Colectivero y es saber cómo armará el binomio del medio por la suspensión de Mateo Castellano (llegó al límite de amarillas).Pero la confianza de Unión está por las nubes tras lograr una auspiciosa victoria por 2-0 de local frente a For Ever, resultado que lo ubicó a un paso de los puestos clasificatorios.El árbitro del encuentro será Francisco Acosta (Santiago del Estero).