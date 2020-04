Virus, su comportamiento

Miércoles 8 de abril de 2020

Presencié como funcionario sanitarista nacional la lucha contra el virus de la aftosa y apreciar la entereza de héroes anónimos. Aquí el relato.

La Patagonia al sur de los ríos Barrancas y Colorado, que unidos tienen una longitud de 950 kilómetros de largo, es la única zona libre de aftosa sin vacunación en Argentina. Comprende las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico. Consecuencia del peligroso virus se dispuso la prohibición del ingreso de animales en pie, carne con hueso, productos de origen animal y de otros alimentos como el heno, provenientes de zonas con menor estatus sanitario para impedir el contagio. Se trata de un vasto territorio semiárido y fuertes vientos solo apto para la cría extensiva ovina donde pastan millones de cabezas.

La fuerte demanda impacta en los precios, por ende, en el bolsillo del consumidor, y tienta al contrabando. Fue así que en 1993 llegaron bovinos con virus aftósico a un frigorífico ubicado en la localidad de Bariloche. Bien pudo cortarse la cadena virósica si después de la faena se mandaban las vísceras al incinerador. No cremaron, sino que las llevaron de alimentos a cerdos de la zona donde se reprodujo la enfermedad. El profesional que atendió a los cerdos también atendía establecimientos ovinos de forma que desde allí el mal saltó libremente de un potrero a otro y se fue desperdigando de manera fulminante, amenazando convertirse en epizootia y llegar hasta Tierra del Fuego. Fue cuando en el frente de batalla los técnicos del Senasa, angustiados por la multiplicación de los focos, tomaron la decisión de vacunar en anillo, enorme círculo virtual de varias leguas desde la periferia al centro del brote, cuya resolución está prohibida por precepto internacional, que de haber trascendido hubiera ocasionado al país graves sanciones sanitarias, pues las normativas internacionales indican que al ocurrir un brote en región libre de aftosa sin vacunación deben sacrificarse los animales del potrero problema y de los lindantes sanos. Y si bien la resolución es rápida en superficies de regular tamaño, no así en grandes extensiones de miles de hectáreas y miles de animales pastando como en la Patagonia; y de no parar la invasión, la progresión del sacrificio se volvía incalculable. De allí la decisión de vacunar apostando a la rápida respuesta inmunológica de las vacunas aprobadas meses antes, en primaria prueba de fuego.

Antes, imaginar el lugar y tener una idea de la dimensión del operativo. Un inmenso campo de batalla semiárido e inhóspito donde pastan miles de víctimas expuestas al ataque en enormes potreros de hasta 3.000 hectáreas o más. Los virus de la aftosa, enemigos invisibles, son terroristas sin horas ni días fijos de combate. Unos atacan aquí, otros a los costados o por retaguardia y sin ton ni son, allá lejos, a kilómetros del primer foco asaltan potreros esquivando otros sanos. El virus ataca en distintos lugares a la vez dispersando la tropa de control y en cada sitio de enfrentamiento se monta la escenificación del sacrificio, mezcla de máquinas viales, animales, operarios, gendarmes, técnicos, secretarios de actas y peones del lugar.

Por otro lado, el pequeño ejército del Senasa, mantiene su base de operaciones en la oficina regional, llena de mapas marcados con puntos referenciales a semejanza de un vivaque, donde se planifica la estratégica defensa, el reporte de novedades y los partes con intrusiones y órdenes. Admiré la tarea sanitaria en ese frente de batalla.

La prueba de fuego fue la vacunación del producto biológico que respondió eficazmente; por ello, el merecimiento a los laboratorios argentinos, ya que la enfermedad fue controlada gracias a la inmunización. Única alternativa válida para cortar la propagación en tan vasta región, pues, de no ser así, la matanza de animales sobrepasaría diez veces o más de las trece mil cabezas sacrificadas Y si el operativo hubiera fracasado, la cabeza del doctor Fabián Martínez Almudebar, el jefe de la patriada, hubiera rodado.

La matanza masiva de ovejas es un espanto. Camino al holocausto, el animal se lamenta casi nada cuando va a la muerte. Por ahí algún ejemplar deja escapar un balido mezclado al de otros y ninguna otra señal. De la majada amontonada en un costado del campo se aparta un lote y, mientras el grueso queda a la espera de su destino, las elegidas son arreadas a la tumba de la retroexcavadora. Una zanja larga, ancha y profunda. Al principio, los gendarmes, rifle en mano, tiraban desde el borde de la fosa con escaso resultado, pues las ovejas en grupo apretado esconden la cabeza y sólo algunas la levantan. De esa manera, al recibir los disparos, caen muy pocas y las sobrevivientes siguen paradas y mal heridas. Al repetirse la descarga, la situación no varía. Cambia sí el aumento de la sangría, el tiempo del sacrificio y la mayor cantidad de balas empleadas.

Ante el triste cuadro, no solo desagradable, también caro por el tiempo y las balas perdidas, se decidió matar de abajo. Significa bajar a la fosa con una pistola en la mano y liquidar una a una a las ovejas con un certero balazo en la nuca. La tarea es más rápida y la faena no es tan inhumana.

Desde mi punto de vista técnico, olisqueo honestamente que en todas las paradas internacionales ante la presencia del virus se vacuna, nada más que se oculta. Por eso creo

que alguna vez se iniciará un debate sobre la eliminación exclusiva animales enfermos y evitar de los vecinos sanos.

El virus aftósico ataca a los animales de pie partido y si enferman, los sacrifican. El coronavirus a los bípedos eréctiles apuntando a los ancianos. Ambos virus tienen la misma capacidad de expansión mortífera.

Pensar que otros humanos de cruz gamada se comportaron de igual manera, no con las ovejas, contra seres de su misma especie. Lo chocante que en nuestra Argentina no es una entelequia, por ahí se observan zombis xenófobos deambulando en nuestras calles. O en la TV, como el periodista antisemita Tomás Méndez.