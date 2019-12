Violó y golpeó brutalmente a su concubina en San Ignacio

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Un hombre de 39 años fue detenido en San Ignacio, acusado de violar y golpear salvajemente a su pareja, según confiaron fuentes policiales a El Territorio. La víctima quedó con el rostro seriamente dañado y la hija del agresor tuvo que intervenir para que la situación no sea más grave.Según detalló la denunciante, una mujer de 44 años, ella y Luis B. vivían desde hace un año y medio sobre la ruta provincial 210, pero el 8 de diciembre decidió irse de la vivienda debido a una discusión de pareja. La mujer estaba al cuidado de la hija menor del acusado, por lo que estuvo solamente una noche afuera y decidió volver.Ese día, un lunes, la pareja compartió un asado y bebieron bebidas alcohólicas hasta que la mujer se descompuso y decidió irse a la habitación para descansar, momento donde ocurrió el terrible hecho.El hombre llegó a la habitación y manifestó sus intenciones de mantener relaciones sexuales con la víctima, que no podía recuperarse, por lo que su respuesta fue negativa. “Yo quiero coger y listo, vos sos mi mujer”, le habría dicho el presunto violador ante esa negativa.La denunciante señaló que fue desvestida a la fuerza por el sujeto, quien luego la accedió carnalmente sujetándola de los brazos y propinándole golpes de puño en la cara. Los gritos de auxilio se escucharon, por lo que la hija del victimario, que tiene 14 años, abrió la ventana para asistirla.La víctima pidió ropas de vestir, mientras seguía recibiendo una golpiza, hasta que finalmente pudo escapar de la habitación. Pese a las amenazas de muerte por parte de su ex concubino, decidió hacer la denuncia ante la Comisaría de la Mujer local, cuyos profesionales asistieron a ambas.Marcas de violenciaEl médico policial que atendió a la víctima confirmó las lesiones. Detectó que tenía hematomas en la boca, los ojos, la mejillas y los parietales. También presentaba escoriaciones en el cuello cabelludo.Por el hecho tomó intervención el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo. Las autoridades del mismo ordenaron que personal bioquímico y de criminalística hagan las pericias de rigor en el lugar donde ocurrió el ultraje.Además, la mujer fue trasladada hasta la Morgue Judicial para un examen médico y ginecológico.También se ordenó la detención del sujeto, operativo que estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de la Comisaría local y la Brigada de investigaciones de la Unidad XIII. La aprehensión se concretó en la víspera, cerca de las 8.30.El hombre fue alojado en la comisaría local y en los próximos días podría ser trasladado a Posadas para concretar la audiencia indagatoria, donde escuchará los elementos que hay en su contra y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos. El caso está siendo instruido por el momento como “delito contra la integridad sexual”.