Violaciones en Candelaria: se reunirán en asamblea cada sábado para exigir justicia

Lunes 13 de enero de 2020 | 16:15hs.

En la mañana de hoy se llevó a cabo una movilización en Candelaria para reclamar por los hechos de violación registrados en la localidad. En la oportunidad, se tomó la determinación de reunirse cada sábado a las 18 horas en la plaza central con equipos de sonidos y micrófonos donde se expondrán los casos de violaciones y se realizarán concientizaciones a la comunidad sobre los hechos ocurridos y denunciados en los últimos días.







En la asamblea determinarán la fecha de la nueva marcha que indican será multitudinaria ya que se sumarán mujeres de Garupá, Posadas y pueblos vecinos.







Una de la organizadoras, Fátima Rosado destacó que "hombres y mujeres deben unirse y fortalecer vínculos para reclamar por los derechos de las víctimas". Además se tomó la decisión de brindar contención tanto psicológica como médica a las víctimas.







La madre de la adolescente de 15 años en tanto entre llanto dijo que le duele en el alma ver a su hija deprimida. "Ya no es más la muchachita alegre que era antes, ese hombre arruinó la vida de mi hija y de toda la familia", sostuvo.







"No puedo creer la morbosidad de ese tipo , mi hija de a poco va contando todo el calvario que vivió, le cuesta porque se quiebra fácil, está muy triste, una de las cosas más aberrantes que hacía esa basura fue que abusaba de mi hija delante de mi nietito, (hijo de otra de sus hijas) con un arma cerca de él y el nene mirando", relató.





Por último criticó: "No entiendo cómo le dieron tiempo para que se escape de la Justicia y vaya uno a saber lo que debe andar haciendo por ahí en lugares donde no lo conocen, porque alguien así no se compone más".