Violaciones en Candelaria: "Queremos que dejen de encubrir a los abusadores"

Lunes 13 de enero de 2020 | 10:35hs.

Una de las referentes de la movilización en Candelaria esta mañana de lunes por dos casos denunciados de violación a niñas de 15 años, Fátima Rosado, pidió ante las mujeres presentes en la marcha, "estar juntas, reclamar nuestros derechos, que se nos respete y que no hayan más niñas pariendo niñas"





"Candelaria creció mucho y en el pueblo no hay un control real. Lo que pedimos es que todas las personas involucradas en la atención a las chicas abusadas (en hospiital, comisaria y juzgado), tomen cursos porque no les pueden pedir (a las chicas, mujeres) que vayan a otro lado, que se bañen, o que borren la huellas".





Rosado también pidió que no se les encubran más a los "a los abusadores no lo oculten más, déjen de hacerlo. Estamos de pie, no nos vamos a callar más", dijo.









