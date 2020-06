Villafañe sobre la serie de Maradona: "No voy a permitir que muestren una persona que no soy"

Jueves 4 de junio de 2020 | 22:05hs.

Claudia Villafañe habló este jueves en Intrusos (América) sobre la polémica que se generó en torno a la serie biográfica de Diego Maradona producida por Amazon, donde tanto a ella como a Guillermo Coppola no los dejan muy bien parados.









"Estoy un poco cansada de todo esto. Tampoco quería dejar de dar mi opinión. Yo ya hablé en su momento cuando arrancó lo de la serie y conté lo que había pasado. Me llamaron, hablé con alguien de México pero cuando me contó quiénes iban a contar la historia de Diego yo le dije que no me importaba participar, después nunca más tuve contacto con nadie ni supe más nada, todo me enteré por la tele", explicó la empresaria.





Asimismo agregó: "Algunos actores amigos, como Agustina Cherri, el 'Chino' Darín y Pablo Echarri, me llamaron para consultarme y yo les dije que era un laburo y que lo hagan porque es trabajo. Muchos decidieron no hacerlo. Nunca recibían libros enteros, recibían pedazos de partes donde ellos iban a actuar. Eso fue lo único que supe".







Jorge Rial contó que Maradona habría recibido 2 millones de dólares para autorizar la serie y que no habría puesto ninguna condición en relación a los libros, sino que dijo "que escriban lo que quieran".







La primera escena de la producción, cuyo guión se filtró, cuenta un hecho ocurrido en Punta del Este en el 2000, donde hay un diálogo entre Claudia y el ex futbolista que la deja muy mal parada, al indicar que la empresaria tenía un interés en lo económico por encima de la salud de su ex marido.







Sobre eso, ella aclaró: "En esa escena habla de barbaridades que supuestamente yo dije cuando Diego estaba internado, y ahí salí a hablar y me enojé mucho. Recibí al otro día un mensaje de un teléfono que no conocía que era Julieta Cardinali (actriz que la interpreta) diciendo que quería hablar conmigo. Yo le dije que no tenía ningún problema. Hablamos y ella me dijo que siempre estuvo esperando mi encuentro porque le decían todo el tiempo que la iban a juntar conmigo, pero eso nunca ocurrió".







"Ellos como actores no saben la vida privada de cada uno, solo conocen lo que se sabe de mí públicamente, pero no saben de mi vida privada. A Julieta le dije que nadie de la serie se comunicó conmigo", indicó.







"No sé qué firmó Diego, yo puse una medida cautelar en su momento con un escribano y un abogado en donde vivía Diego en ese momento, recibieron la notificación y después por una presentación que hizo el doctor Marías Morla, eso quedó nulo, no aceptaron porque no fue Diego quien la recibió. Entonces no me presentó ni los contratos ni los libros", explicó Villafañe.



"Yo no estoy preocupada porque sé lo que hice, lo que hago y sé quien soy y el que quiera creer otra realidad es su problema. Aprendí a no hacerme mala sangre por estas cosas, pero lo que no voy a permitir que se haga ver a una persona que no soy solo por el hecho de tener más rating", completó la empresaria.Y concluyó: "Creo que esto forma parte de una violencia de género, algo sistemático que vienen ejerciendo sobre mi hace cuatro años, a diario, hasta que pudimos pararlo con una denuncia y ahí tuvieron que parar de hablar de mí. Después me toca compartir el cumple de Benja (el hijo de Gianinna Maradona), el último fue el 19 de febrero, que estuvimos juntos, bailando, sacándonos fotos que quedan en nuestra intimidad, seguimos siendo familia porque tenemos hijos en común".