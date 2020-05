Viki Xipolitakis demandó a su ex por 28 millones

Jueves 14 de mayo de 2020

El divorcio de Viky Xipolitakis y Javier Naselli que se concretó en diciembre del año pasado fue uno de los más escandalosos de los últimos tiempos en la farándula. Luego de un fugaz romance la modelo y el empresario se casaron en Nueva York y fueron papás de Salvador Uriel, de un año y medio. Pero el cuento de hadas que intentaba mostrar la melliza griega se desmoronó y terminó con su llamado al 911 en el que decía que él estaba siendo violento con ella y que temía por su bienestar y el de su bebé, de apenas días de vida.

Luego de varias idas y vueltas, a fines del 2019 salió la sentencia de divorcio. Pero la cosa no concluyó y ella le realizó varias demandas por alimentos, incluso alguna vez dijo que él no le pasaba prácticamente nada de dinero y que era su papá quien la ayudaba a mantenerse con su bebé. Ahora, Xipolitakis y luego de que su abogado Martín Francolino dijera que Naselli cobra medio millón de dólares por mes, demandará a su ex por 28 millones de pesos.

En el documento al que accedió Teleshow ella pide a la Justicia que “se condene al accionado a abonar la suma de veintiocho millones de pesos, o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, en concepto de compensación económica, más sus intereses y las costas de este juicio”.

Luego, el texto de veinte páginas relata: “Lo expuesto motivó a que quien al momento de iniciar la relación sentimental con el demandado, desarrollara sus actividades como actriz y vedette en teatro y televisión y tenía una ascendente y prometedora carrera artística debiera interrumpir sus actividades. Asimismo, con frecuencia era tapa de diferentes revistas vinculadas al mundo del espectáculo y participó de diversos shows televisivos”, continúa sobre los pasos laborales que la querellante hizo a un lado para estar con el empresario.

Luego, relata que “dados los reiterados hechos de violencia doméstica cesó la convivencia” y Xipolitakis decidió iniciar un juicio de divorcio y aclara que debido a dicha denuncia es que existe una cautelar que impide que el demandado tome contacto tanto con ella como con su hijo. El texto define a Viky como una “madre soltera” que aún “no ha podido encauzar su vida laboral” y que se dedica ciento por ciento al cuidado de su hijo. En contraposición, describe la actualidad de Naselli quien “llevó a cabo sus actividades habituales, merced al esfuerzo de la actora en cuanto a los quehaceres domésticos y el cuidado de su hijo”. En ese sentido, asegura que el ex de Xipolitakis continuó con su trabajo e incluso realizando nuevos negocios.

Para cerrar, la griega en conjunto con su abogado adjunta pruebas documentales, sugiere personas para salir de testigos y pide pericias caligráficas para el demandado.