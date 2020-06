Vicuña habló del amor de su familia por los perros

Lunes 1 de junio de 2020

Se sabe: cuando en una casa hay amor por las mascotas, el espacio siempre puede “agrandarse” -al igual que el corazón- para adoptar a una más.Eso fue lo que pasó en el hogar de Benjamín Vicuña y la China Suárez, que de a poco fueron sumando perritos hasta contar, al día de hoy, con... ¡doce!Y si bien el actor chileno tiene fama de ser un amante del orden y de la limpieza, es claro que, ante semejante población perruna, es inevitable bajar la vara de la exigencia para no enloquecer.Sobre esa cuestión se explayó Vicuña, en diálogo con revista Gente, cuando admitió que en el marco de una entrevista puertas adentro que su living ya no luce, precisamente, de punta en blanco. Además, añadió que se dispuso a ceder en un montón de cuestiones. Porque “el amor que dan los perros y la felicidad que dennota en la cara de toda la familia, puede más que la obsesión con la limpieza”.El actor hizo referencia a que, su casa cuentan con una gran cantidad de animales. “Reconozco que acá no somos muy maniáticos del orden, en especial porque tenemos muchos perros, como doce. Eso sí, a mí me toca limpiar la caca”, se sinceró Benjamín, que contó cómo fue que llegaron a ese número tan contundente.“Eran tres, y como a mi mujer le gustan mucho, adoptamos tres más”, dijo en primera instancia. “En estos días nacieron seis cachorritos, que vamos a dar en adopción a familias responsables que tengan ganas de cuidarlos y quererlos. Porque 12 mascotas en casa, ya es un montón”, acaró.Pero claro, la cigüeña de los perritos los agarró en plena pandemia, con lo cual no les quedó otra que quedárselos, al menos por ahora.¿Y los chicos? “¡Felices!”, aseguró el actor de ATAV, sobre cómo la pasan Bautista, Beltrán, Magnolia, Rufina y Benicio con tantos animalitos para jugar.A la hora de hablar de cómo convive con el aroma canino de su casa, Vicuña señaló que eso ya no es un problema porque pudo acostumbrarse. “Creo que con los perros pasa como con los fumadores: cuando uno va a su casa, ellos ni se enteran de que hay olor a pucho. Es como que me acostumbré a que, efectivamente, hay olor a perro”, dijo al mismo tiempo que señaló que aprendió a amarlos en muy pco tiempo.