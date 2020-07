Víctima de violencia familiar pudo volver a su casa tras dos meses de exclusión

Domingo 19 de julio de 2020 | 14:00hs.

Claudia Da Silva de 34 años, es una vecina de la localidad de Bernardo de Irigoyen, víctima de violencia de género, que denunció a su pareja en dos oportunidades pero fue ella la que terminó expulsada de su propia vivienda, junto a su hijo de 14 años, luego de denunciar por violencia de género a su pareja Rubén P.





La insólita situación causó gran impacto en la localidad más oriental del país, porque es la primera vez, que se recuerde en la provincia, que quien asegura ser la víctima fue impedida de seguir en su casa.





Tal decisión se tomó en el Juzgado de Paz de Bernardo de Irigoyen, donde el hombre acusado de violento, -a su vez-, radicó una denuncia contra su mujer, también por violencia.





La mujer por dos meses estuvo viviendo en condiciones muy precarias, en un inmueble que consiguió de emergencia.

Ante tal situación la mujer buscó asesoramiento legal con la abogada Blanca Nuñes y juntos encaminaron el pedido de revocatoria de la decisión. Para ello la letrada hizo varias presentaciones tanto en el juzgado de origen como ante la Justicia de Paz y Familia de San Pedro por cuestiones de jurisdicción judicial.





Finalmente este viernes el Juzgado de Paz y Familia de San Pedro falló a favor de de Claudia autorizándola a volver a su hogar junto con su hijo.

En dialogo con El Territorio, la abogada Blanca Nuñes, mencionó que “finalmente se hizo justicia con la vuelta al hogar de Claudia y su hijo, lo que ella tuvo que soportar durante estos dos meses, fue algo muy injusto, porque Claudia es la víctima y fue ella quien debió abandonar el hogar con su hijo menor, quien sufre problemas asmáticos, ella también padece serios problemas de salud, pero finalmente tuvimos un fallo favorable y Claudia volvió a su hogar de donde nunca debió salir”.





Por su parte Claudia manifestó darle “gracias a Dios, después de vivir en condiciones casi inhumanas durante dos meses hoy nuevamente junto a mi hijo estamos en mi casa y la justicia ordenó la restricción de hogar al señor Rubén F. P., mi ex pareja de quien fui víctima de violencia familiar y amenazas, a pesar de todo eso me entregaron la casa vacía y destrozada, mi ex pareja y su actual mujer se llevaron todo mi equipamiento de trabajo porque soy cocinera profesional y de eso vivo, durante años he luchado para tener mis cosas, se llevaron el televisor de mi hijo y todos los muebles y electrodomésticos de la casa, ni cama tengo, pero de todas maneras estoy mas aliviada y feliz por el resultado que tuvimos junto a la doctora Blanca Nuñes, logrando recuperar mi casa y hoy tener un techo donde estar y así estamos junto a mi hijo intentando salir adelante, vamos a seguir luchando para recuperar mis cosas", detalló.





"Durante estos dos meses que no estuvimos en mi casa realmente la pasamos muy mal con mi hijo durmiendo en el piso, mi hijo sufre problemas respiratorios y tuvo principios de neumonía, yo también tuve complicaciones de salud porque soy paciente oncológica, durante ese tiempo estuvimos viviendo de la caridad de la gente, comíamos en un comedor comunitario, mi ex pareja me había dejado llevar únicamente un colchón, hoy lo que más quiero es recuperar mi equipamiento de trabajo porque antes de todo lo sucedido yo estaba por poner un restaurante bufet libre, que siempre fue mi sueño".





Pero la mujer siguió relatando lo que enfrentó y tuvo que soportar horas atrás: "hoy me encuentro sin nada, sólo me faltaban algunas cosas para cumplir ese sueño, pero no bajaremos los brazos, yo durante mas de 10 años de convivencia con este hombre sufri mucha violencia tanto verbal física y psicológica, también amenazas, aun después que me fui de casa, a todo eso, en el momento que vuelvo a casa me encuentro con un sobrino de él con su pareja, queriendo usurpar mi casa, pero finalmente se hizo justicia y mediante la colaboración de la Policía de Misiones pude ingresar nuevamente a mi casa”.