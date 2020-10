Vicky dejará de lado el personaje en su nuevo reality - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Vicky Xipolitakis será parte del programa Masterchef celebrity que estrenará el lunes por Telefe.La madre de Salvador, que en diciembre cumplirá 2 años, contó sobre su rutina que “soy rápida porque tengo la escuelita de mamá, que no tenemos tiempo... Con una mano lo tengo a él, con la otra hago el resto”.Acerca de este nuevo desafío laboral, explicó que es “media desprolija” durante el proceso de elaboración de la comida, pero “al momento de terminar, queda todo impecable. Me gusta el orden”.Indicó que se adapta al menú de su hijo. “Hoy es todo por él -remarcó-, a lo que le cociné, le sumo dos o tres cosas más y pico yo. A veces ni siquiera tengo tiempo de sentarme a la mesa”.Vicky, que rechazó la propuesta para estar en el Cantando 2020 por aceptar este reality de cocina, precisó que en este ciclo, “es momento de que conozcan a Vicky persona y no al personaje. El personaje me hizo muy feliz, disfrutaba que me traten de bolu, y eso significaba que estaba dando alegría a la gente. Pero ser mamá me cambió y quiero mostrarme como soy”.