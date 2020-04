Viciconte y otro palo para Nicole

Domingo 19 de abril de 2020

“Si no comiéramos animales, no habría pandemia”, dijo Nicole Neumann a la revista Caras esta semana. Y por esta frase la top recibió elogios y críticas.Ayer, Mica Viciconte -novia de Fabián Cubero, ex de Neumann- dio su punto de vista. “Yo no soy una mina que juzgo. Si ese es su pensamiento y lo dice con pruebas, genial. Pero me parece que en este momento, y no hablo de ella, hay que ser solidarios y ayudarnos entre nosotros, no culpar. Esperamos que la gente no siga muriendo, hay cosas más importantes que criticar”.