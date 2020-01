Viajeros debieron caminar para ingresar al aeropuerto

Jueves 9 de enero de 2020

En la jornada de ayer, los empleados de la empresa constructora Ratti SA reclamaron el pago de sus haberes y aguinaldo en el acceso al aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas de Iguazú.

El grupo de 120 trabajadores hace ya varios días suspendieron los trabajos como medida de protesta en reclamo por el pago del aguinaldo, además de pago de haberes al personal despedido el pasado 13 de diciembre. No obstante, no lograron que se efectivice el pago y decidieron visibilizar el reclamo en el acceso a la terminal aérea.

Las jornadas de manifestación comenzaron el lunes donde el grupo de trabajadores se apostó en el lugar sin interrumpir el transito ni afectar la operatividad del aeropuerto.

Ya el martes, decidieron interrumpir el tránsito en un carril, el de egreso de la estación aérea, provocando largas filas de vehículos que intentaban salir el aeropuerto con los pasajeros que arribaron al destino. Dicha medida de fuerza no arrojó resultados favorables, por lo que ayer fue más agresiva y se impidió el paso de los vehículos a la estación aérea, aunque los pasajeros lograron llegar a tomar los vuelos, transponiendo el corte de ruta caminando con las valijas.

Pese al calor, muchos de los viajeros se pronunciaron a favor del reclamo. “Es justo, todos trabajamos por dinero, no es justo lo que ocurre acá, no queremos que ningún obrero pierda su trabajo”, indicaron.

Según dio a conocer Pedro López, delegado de la Uocra, los trabajadores recibieron para Navidad 1.000 pesos por parte de la patronal a fin de evitar la manifestación, y cobraron la quincena.

Sin embargo, aún no percibieron el aguinaldo y tampoco la segunda quincena de diciembre.

“Nosotros no cobramos, tenemos compañeros que están en Salta, Jujuy y Tucumán, que no pueden volver porque no nos pagan y ya los notificaron como si abandonaron el trabajo, y esto no es así, no vienen porque no hay dinero para el pasaje”, reclamó López.

Y agregó: “No es la primera vez que se atrasan con los pagos. Cumplimos con nuestro trabajo, ellos deben cumplir con su obligación”.

Desde la empresa Ratti afirmaron que la concesionaria del aeropuerto y el organismo Orsna no han abonado el avance de obra y por tal motivo están imposibilitados de abonar los haberes a los obreros.