Viajar en tiempos de coronavirus

Domingo 15 de marzo de 2020

En un mundo tan convulsionado por el coronavirus, realizar un viaje al exterior provoca incertidumbre. Ni bien se prende el televisor, se abren los diarios o se ingresa en alguna red social, el tema principal son los desmanes producidos por el Covid-19, que parece que haya llegado para quedarse en cada uno de los países del globo.

Estar en Argentina parece los más seguro por ahora, pero ¿de verdad el misionero debe dejar de viajar al exterior?¿Es mejor suspender el viaje de Semana Santa o vacaciones de invierno?

Si bien hay que tener presente que se trata de una enfermedad contagiosa, otro punto importante a saber es que el cuidado y precaución -tanto de los individuos como de los organismos públicos y privados- es clave para prevenir que se siga propagando.

De todas maneras, el miedo está presente y muchos viajeros tomaron medidas para evitar estar a cualquier mínima distancia del virus. Y una de esas medidas es la suspensión de sus viajes. Poco a poco llegan a las agencias misioneras quienes decidieron que por su seguridad prefieren realizar turismo en otro momento o al menos ni bien la situación se calme.

Esta actitud la tomaron los pasajeros alrededor del mundo y, por eso, muchas aerolíneas flexibilizaron sus políticas al viajero.

“Las aerolíneas están siendo flexibles y una sugerencia es que si los viajeros van comprar un pasaje, que sea uno que permita cambios y devoluciones. Hay que tener en cuenta que cuando uno compra tarifas muy baratas, lo más probable es que esa tarifa no permita hacer cambios, aunque por la situación del coronavirus hasta con esas tarifas las aerolíneas están siendo flexibles. Hay que fijarse”, explicó Carolina Mazza, de la agencia de viajes Mazza Turismo.

Air Europa, por ejemplo, anunció un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, como medida drástica para contrarrestar la fuerte caída de la demanda, y lanzó a su vez la promoción ‘Eres muy libre’, gracias a la cual ofrece al pasajero cambiar con total libertad la fecha de los tickets, siempre y cuando hayan sido comprados hasta el 31 de marzo, para volar durante los próximos 12 meses.

Esta es una de las aerolíneas que tiene suspendidos sus vuelos de Argentina a Europa.

También Iberia flexibilizó su política de cambio de billetes hacia o desde destinos afectados por el brote de coronavirus como Italia o Japón.

Para pasajeros que ya hayan adquirido sus vuelos hacia cualquier destino de la red Iberia, tienen cambios sin penalización hasta noviembre.

Por otro lado Avianca tiene políticas de cambios vigentes para tickets hacia destinos internacionales. En este momento el call center sólo gestionará cambios para viajar las próximas 72 horas. No aplica para vuelos domésticos en Colombia, Ecuador o Perú. La exoneración de la penalidad sólo aplica una vez.

Con Copa Airlines se pueden solicitar los cambios de acuerdo con algunas condiciones, entre ellas boletos adquiridos hasta el 31 de marzo de 2020, las fechas originales de viaje deben iniciar y completarse hasta el 15 de junio de 2020, el nuevo itinerario debe completarse antes del 31 de diciembre de 2020 o de acuerdo a la validez del boleto (lo que ocurre primero). Esto aplica solamente a boletos de Copa Airlines: regulares y comprados con millas. La exoneración de cargo por cambio también aplica una sola vez.



Cancelar todo

El temor tuvo su repercusión en las agencias de turismo misioneras que se ven afectadas por la cancelación de los pasajeros que estaban pronto a viajar, pero no sólo a Europa, sino también a destinos del continente americano.

“Nosotros cancelamos ahora para el nordeste de Brasil porque los pasajeros están siendo cuidadosos, cancelamos cruceros, viajes a Europa un montón, hay pasajeros que ya cambiaron de fecha y se van en agosto. Un mayorista español muy grande nos informó que a todos los que quieren cancelar el viaje le reintegran el total de lo pagado y nos parece una muy buena respuesta. Tenemos pasajeros que van a viajar dentro de dos meses a Estados Unidos y Miami y seguramente querrán cambiar su fecha. Ese país está tomando medidas para prevenir el virus”, dijo Beatriz Franco de la agencia Batia Turismo, que sigue minuto a minuto las noticias en relación a las medidas tomadas por cada país.

Una de esas noticias es la prohibición de ingresar a Estados Unidos por vía aérea a extranjeros provenientes de la mayor parte de Europa o que hayan pasado los últimos 14 días por ese lugar. También los principales parques temáticos de Estados Unidos cerraron sus puertas temporalmente y esto también afecta al turismo. Los parques Disneyland (Los Ángeles, California), los de Disney World y Universal Estudios (Orlando, Florida), entre otras, decidieron ser precavidos hasta fin de mes, dejando así a miles de viajeros con las ganas de conocer estos famosos parques.

Con mucha ilusión también se quedaron los pasajeros de Tigre Express que viajaron desde Encarnación hasta Panamá para llevarse ahí la gran sorpresa: se canceló el crucero que debían abordar.

“Fue doce horas antes del embarque, estábamos todos ya en Panamá y recién nos avisan, y estábamos hace dos días. Tenemos un caos, los 30 pasajeros tuvieron que volver”, dijo la agente de viajes encarnacena.

En el Viejo Continente, España registró 1.500 nuevos casos de coronavirus desde la tarde del viernes, elevando el balance de la epidemia a 5.753 infectados y 136 personas fallecidas, 15 más que antes, según los datos divulgados este sábado por el Ministerio de Sanidad.

“España está complicada y es una puerta de entrada importante a Europa. Yo creo que hay que salir de viaje a sectores más abiertos, playa, dentro de América donde haga un poco de calor, pero la realidad es que los pasajeros están suspendiendo hasta los viajes al Caribe”.

“El viaje a Portugal lo suspendimos porque vamos vía Madrid, era nuestra salida grupal del 2 de abril y va a quedar para reprogramar”.

“Pero no vamos a reprogramar ya, vamos a ver cómo evoluciona el virus para poner una nueva fecha, porque no sirve de nada poner dentro de un mes y que en un mes estemos en la misma situación. Hay operadores de circuitos terrestres en Europa que están suspendiendo”, expresó Carolina Mazza, que coincide con Carlota Stockar en relación al stand by que deberán aplicar a los próximos días: “Teníamos un evento en Estados Unidos que se canceló. Para octubre quedan los billetes abiertos, la hotelería y en vez de viajar próximamente, se va a viajar en octubre”.



El mundo sigue girando

Aunque los pasajeros estén dispuestos a emprender su ansiado descanso, el viaje se vuelve una odisea, ya que los prestadores de servicios están decidiendo suspender hasta fin de mes o un poco más sus actividades.

Costa Cruceros, por ejemplo, anunció una pausa temporal a sus operaciones globales para proteger la salud y seguridad de los huéspedes, la tripulación y los destinos. Esta decisión afectará los viajes hasta el 3 de abril.

También hay alrededor de 5.400 pasajeros con ticket de regreso, desde las zonas afectadas por el coronavirus. En este sentido, Aerolíneas Argentinas está armando un operativo para traer con su flota de diez aviones Airbus A330 (de 270 asientos) a los miles de argentinos que viajaron a Europa y Estados Unidos con otras líneas aéreas y que no podrán tomar el vuelo de regreso antes del martes (lunes, en el destino de salida), que es el día en que comenzará a regir la veda de vuelos por 30 días.

Cerca de 800 nuevos casos de coronavirus han sido detectados en Francia en las últimas 24 horas, y otros 693 nuevos casos fueron registrados en Alemania, en lo que refleja un aceleramiento de los contagios en Europa, declarado por la OMS “el nuevo epicentro del contagio”.

“Tengo pasajeros que se van a San Andrés y se van. Pero son poquitos. Europa cancelamos. No es momento de ir a Europa” sentenció Beatriz Franco, en coincidencia con Carolina Mazza, que indicó: “Yo no aconsejo ir a Europa por ahora”, y con Carlota Stockar que sugirió que “no hay que plantearse ir a Italia porque la zona norte es la más afectada y no permite el ingreso”.

“Este es un tema que hay que seguirlo día a día. Nosotros seguimos adelante, tenemos varios viajes a Europa que por suerte están todos planteados a partir de septiembre. La gente sigue con la propuesta encaminada, porque se estima que en unos meses esto va a estar controlado”.

Seguir día a día las medidas tomadas por los países sobre el coronavirus es sumamente importante para las agencias.

Si bien visitar lugares cálidos y abiertos parece una buena alternativa, también en América está tomando serias medidas para evitar el contagio.

Tal es así que el presidente de Colombia ordenó cerrar la frontera con Venezuela como medida preventiva contra el coronavirus.

También el gobierno uruguayo confirmó el viernes el cierre parcial de sus fronteras, después de que por la tarde se confirmara que cuatro personas habían contraído la enfermedad.

Ante toda esta situación las agencias misioneras decidieron que por ahora lo mejor es descansar en destinos seguros y es por eso que Argentina, Brasil y el Caribe está entre las propuestas turísticas.

“Hoy la idea es ofrecer además de los destinos clásicos, Experiencias distintas, como por ejemplo: El Chaltén y Torres del Paine desde El Calafate; e incorporar destinos no tan comerciales de Brasil, pero realmente buenos y de excelente calidad como los circuitos, con esa posibilidad de conocer varias ciudades y playas en un solo viaje”.

“En Argentina para temporada baja y vacaciones de julio: norte, centro y sur del país. En Brasil: Río de Janeiro, Natal y Porto de Galinhas son los más vendidos y en oferta. Estamos proponiendo también circuitos en el nordeste brasileño y el Caribe”, comentaron desde la agencia Carlota Stockar.

La atracción de las soñadas playas de Quintana Roo se ve favorecida por el desvío hacia aeropuertos de la península de Yucatán de vuelos originalmente programados para llegar a Europa y Asia, las favorables condiciones climáticas (las altas temperaturas y la intensa humedad impiden la propagación del virus Covid-19), las ofertas de tickets aéreos a tarifas más accesibles y la situación sanitaria “libre de Covid-19” que hasta ahora se mantiene en Quintana Roo.

Las agencias Batia y Mazza opinan que es un buen momento para disfrutar de las playas del Caribe.

“Vamos a reinventarnos ante esta situación y damos al pasajero la opción de El Caribe, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Punta Cana, Curazao. En Argentina ofrecemos las Termas de Santiago del Estero, de Entre Ríos. Hay una excursión al sur de Chile que se va hasta Santiago en avión y son ocho o nueve días al sur de Chile que es muy lindo”, dijo Beatriz Franco.

Por otro lado, Carolina Mazza indicó que es de suma importancia invertir en la asistencia al viajero.

“Si van a viajar lo que sí sugerimos es que lleven una muy buena asistencia al viajero con más de 150.000 dólares, porque en el exterior la medicina es muy cara y si supongamos que una persona tenga síntomas de coronavirus, en 15 días de tratamiento una asistencia de 30.000 dólares no sirve. Es importante que vayan con una muy buena asistencia al viajero en los países del exterior, una buena asistencia la viajero no es gastar plata de más sino estar seguros ante cualquier posible situación”.

No importa cuál es el destino alternativo que se elija para pasar las vacaciones en los próximos meses, ni cuan controlada tengan la situación, siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones de la OMS en relación al cuidado para la prevención del virus.

“Hay que tener una profunda conciencia y que las personas tomen en serio esta situación. Si la gente toma recaudos y se protege, no hay por qué contagiarse. Tenemos que respetar lo que nos indican con toda seriedad, no podemos poner en riesgo la salud de la población solamente porque hay personas que no hacen caso a las recomendaciones”, afirmó Carlota Stockar.