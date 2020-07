Veterinarios clausuraron agropecuaria obereña

Martes 21 de julio de 2020

Tras detectar una serie de irregularidades, el Consejo de Médicos Veterinarios de la provincia de Misiones procedió a la clausura de una agropecuaria de Oberá que comercializaba productos veterinarios sin la correspondiente habilitación.El procedimiento se concretó el último viernes, en un local de avenida Libertad casi avenida Italia, en conjunto con personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y respaldo de efectivos policiales.Según precisaron, dicho operativo se encuadró en las inspecciones que realiza el Consejo de Veterinarios para supervisar a los comercios donde se expenden medicamentos zooterápicos, para lo cual deben contar con profesionales del área.En inspecciones anteriores el propietario del mismo local fue multado e intimado para que regularice la situación. Finalmente, ante la reincidencia de prácticas reñidas con la ley, se produjo la clausura.Al respecto, desde el Consejo alertaron sobre el riesgo que genera el expendio de este tipo de productos en lugares que no cuenten con profesionales veterinarios.“Por ejemplo, hay antibióticos que se utilizan en grandes animales y pueden generar un enorme perjuicio si no existe una indicación o advertencia de parte del veterinario, que diga que durante 14 días no se puede consumir la leche o que durante 45 días no se puede consumir la carne de los animales bovinos tratados”, precisaron.Inclusive, comentaron la existencia de medicamentos que están prohibidos para la utilización en el ganado lechero.“En ese caso, se corre el riesgo que los residuos lleguen al consumidor de carne, leche o huevos. Otro riesgo es la utilización de medicamentos contraindicados utilizados en forma errónea por falta de asesoramiento”, se explicó.