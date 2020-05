“Veo un gobierno que quiere hacer lo correcto para su pueblo”

El Nobel Joseph Stiglitz elogió la actitud del FMI

El ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz, considerado un crítico del Fondo Monetario, elogió ayer la actitud que tomó la entidad multilateral con la Argentina e insistió en que los tenedores de deuda deben presentar una contraoferta razonable para evitar otro impago. “Por lo general, el país deudor no tiene una idea de a dónde va, los acreedores lo intimidan y, por lo general, el FMI a menudo ha actuado como una agencia de cobro de los acreedores”, dijo Stiglitz. “Esta vez, el FMI ha jugado un papel muy constructivo aquí. Mi lectura es que los acreedores no están acostumbrados a eso “, ahondó el Nobel en una entrevista con la agencia Bloomberg. “Si los acreedores no presentan una oferta sostenible, Argentina no tiene otra opción”, dijo Stiglitz en la entrevista, y agregó que el país ha dejado en claro que no quiere dejar de pagar sus deudas. “Si ocurre, será decisión de los acreedores”.