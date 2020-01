Ventura: "Estoy más tranquilo, quiero volver de a poco a la normalidad"

Miércoles 22 de enero de 2020 | 13:00hs.

Pablo Ventura, el joven excarcelado después de pasar cuatro noches detenido como sospechoso del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró esta mañana que vivió "un momento difícil" por ser acusado del homicidio y destacó el apoyo de su familia. "Tengo unos padres de hierro", afirmó.En diálogo con los medios, el joven que se hizo conocido en los medios como "el detenido Nº11" sostuvo que ahora está "más tranquilo" y que quiere de a poco "ir volviendo a la normalidad". "Todavía no caigo, no lo puedo creer", afirmó.Ventura había sido incluído en la causa por el testimonio del grupo de rugbiers acusados de matar a golpes al chico de 18 años. Sin embargo, un video en el que se lo veía cenando con sus padres en un restaurante de Zárate, la ausencia de marcas que indicaran que hubiera participado de una pelea y la declaración de testigos que aseguraron haberlo visto en su ciudad al momento del crimen, lo despegaron del hecho y recuperó su libertad."Llegué a la conclusión de que cuando los allanaron no estaban sabiendo que asesinaron a una persona y tiraron el nombre de Pablo Ventura como diciendo un chiste", sostuvo a su lado su papá, José María Ventura, e hizo referencia además a un "conflicto muy estúpido" que su hijo había tenido con ellos hace "muchísimos" años. Ahora, no descarta iniciar acciones legales por daños y perjuicios por la "broma" de mal gusto de los detenidos."Tu hijo es más sano que la miel", contó el hombre que le dijeron los policías cuando fue a buscarlo. Si bien remarcó que seguirán a disposición de la Justicia y que incluso Pablo participará en las próximas horas de una rueda de reconocimiento, no tiene dudas de que su hijo quedará desvinculado del caso. "Fue un mal trago", se lamentó, pero rescató que durante su detención fue "tratado muy bien".Según trascendió, en las últimas horas la fiscalía buscó probar la presencia de Ventura en Villa Gesell a través de la filmación de un auto que partió de una zona cercana a la casa donde se hospedaba el grupo de rugbiers, pero las grabaciones de cámaras de peajes no lograron confirmar que se trataba el auto de la familia Ventura.También se comprobó que en el contrato de alquiler de la vivienda donde detuvieron a los diez deportistas figuraban los nombres de todos ellos menos el de Ventura. Otra prueba determinante fue el video con el que la familia de Ventura aseguró que el joven había cenado con ellos en Zárate la noche previa al asesinato de Fernando.