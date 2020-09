Ventilador cuesta hasta seis veces menos que un aire - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 00:00hs.

$5.999 Es el precio de partida de un ventilador de pie de tres paletas, uno de los más económicos del mercado. Según la marca, puede costar hasta 11.999 pesos. $37.999 Es el importe de un aire acondicionado split de 2.500 frigorías. Uno de 6.300 frigorías cuesta alrededor de 85.999 pesos.

La temporada estival se aproxima y con ella la demanda por ventiladores y aires acondicionado para contrarrestar el calor misionero. De cara al verano 2020/2021, la gran apuesta pasa por los ventiladores, que concentran gran parte de los pedidos de la clientela, dado su bajo precio, que en promedio oscila los 7.000 pesos en las principales casas de electrodomésticos.Desde el sector destacan la demanda y algunas operaciones durante septiembre, ya que generalmente las compras suelen concentrarse recién desde octubre, cuando las altas temperaturas son moneda corriente por estas latitudes. Si bien priman las consultas por los importes de los artículos, el rubro se prepara para la décima edición del Black Friday en Posadas, que se realizará del 15 al 20 de este mes.Este año, las ventas de los artefactos tienen un nuevo condimento: la pandemia. Es que producto del avance del coronavirus en el país, muchas de las principales fábricas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), Córdoba y Santa Fe están paradas al registrarse casos entre los operarios, y esto complicará la reposición de los artículos, sobre todo para octubre, cuando es el pico de los pedidos.En el caso de Posadas aseguraron que cuentan con el stock suficiente para sobrellevar una temporada que auguran será positiva por el cierre de las fronteras.En diálogo con El Territorio Carlos D’Orazi, empresario del rubro de electrodomésticos, comentó que “hay muchas consultas de precios y también ventas dentro de los parámetros normales. Los días de frío que hubo hacia finales de agosto condicionaron en parte las transacciones, además que muchos de ellos no cerraron los resúmenes de la tarjeta, pero los pedidos y el interés comenzaron mucho antes, porque generalmente octubre es el mes protagónico para la compra de aires acondicionados y ventiladores, que es el mes cuando el calor ya no perdona”.En este sentido, afirmó los ventiladores son los que concentran mayoritariamente las compras y las consultas.En cuanto al motivo, consideró que “tiene que ver con el precio, porque el ventilador es mucho más económico que un aire acondicionado, que está por encima de los 40.000 pesos y la situación económica de las familias no es la mejor producto de la pandemia, que afectó enormemente a las familias y al comercio”.“Siempre uno quiere tener un aire acondicionado, pero también se pone en juego cuánto vendrá la boleta de luz, y se prefiere ahorrar”, añadió el empresario.Si bien el mayor interés pasa por los ventiladores, notó consultas por algunos tipos de aires acondicionados.Luego, agregó: “En los últimos años, hubo un cambio de tendencia. Los clientes comenzaron a buscar los aires acondicionados inverter (que incluyen un sistema que regula el funcionamiento del compresor de los equipos de forma que trabajen a una velocidad más constante), que son más amigables con el ambiente, más que un split”, detalló. Si bien resultan más costosos que los splits -15.000 pesos de diferencia aproximada-, “son de bajo consumo y generan un ahorro importante”, aclaró.Sobre el Black Friday, que se hará la semana próxima, el comerciante se mostró expectante. “Siempre los eventos comerciales son un incentivo para el rubro. Estimamos que gran parte de los pedidos se van a concentrar en los cinco días que dura. Habrá descuentos, pero aún no sabemos de cuánto porque en estos días recibiremos el listado de precios que pone el proveedor”, manifestó.Por otra parte, desde una casa de electrodomésticos de carácter nacional reconocieron que hay más pedidos de ventiladores que por aires acondicionados. La razón, según explicaron, “tiene que ver con la situación económica, ya que un ventilador, ya sea de techo o de pie, resulta hasta cinco veces más barato que un aire acondicionado. No tenés que pagar la instalación tan cara, como sí ocurre con el aire. Tiene muchos beneficios económicos aunque el resultado no es el mismo”.El creciente número de contagios de coronavirus en distritos mayoritariamente industriales, como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe obligó a muchas de las firmas a reducir la actividad para evitar contraer la enfermedad. En muchos casos, las fábricas quedaron completamente paradas.Esta situación generó complicaciones en la producción y distribución de varios artículos, como televisores, computadoras, cocinas, lavarropas, colchones, aires acondicionados y ventiladores, tal como lo viene reflejando este matutino.Sobre esta situación, D’Orazi puntualizó: “Este año será atípico, porque hay problemas en el abastecimiento de algunos productos y uno de ellos tiene que ver con los ventiladores y aires acondicionados, por el parate en fábricas del centro del país, que tienen una cuarentena más estricta. Algunas no están produciendo y, en el caso de Misiones, que ya experimentó los primeros calores, la demanda comienza a aparecer y no hay oferta desde las fábricas”.“En mi caso cuento con un buen caudal de stock, pero la preocupación pasa por el desabastecimiento. La reposición no será inmediata o muy al filo por esta situación crítica. Ahora, por el confinamiento, un pedido que haga hoy, por ejemplo, puede demorar hasta 70 días y, al llegar, ya estaríamos prácticamente en temporada de verano. A esto hay que sumar que los pedidos no son solamente de Misiones, sino de otras provincias que también piden y tienen serias complicaciones en el abastecimiento”, subrayó el empresario del rubro de electrodomésticos.El Territorio recorrió los principales locales comerciales del rubro de electrodomésticos para relevar los valores de ventiladores y aires acondicionados.En el caso de un ventilador de pie, de tres paletas de metal y de 20 pulgadas, el más económico oscila entre los 5.999 pesos y los 7.999 en los comercios posadeños.Otras marcas más costosas tienen como base los 8.199 pesos y alcanzan hasta los 11.999 pesos.Mientras, el ventilador de techo, de acero inoxidable y cuatro paletas, promedia los 7.500 pesos.En lo que respecta a los aires acondicionados, el importe difiere según el tipo. Por ejemplo, un aire portátil cuesta alrededor de los 42.000 pesos.En el caso de un split de 2.500 frigorías, se consigue a partir de los 37.999 pesos y puede llegar a costar hasta 42.999 pesos. Uno de 3.000 frigorías resulta más caro, a 48.999 en promedio, mientras que uno de 5.000 frigorías puede costar 61.999 pesos.Y para un aire acondicionado inverter de 6.300 frigorías, el precio oscila entre los 79.999 pesos y los 85.999 pesos en las casas comerciales.