Ventas online, protagonistas en tiempos de cuarentena

Viernes 10 de abril de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar





Prueba y error

Productos básicos, en las cercanías

Grandes cadenas de hipermercados, mercados de proximidad y almacenes o comercios barriales son los puntos de venta que más utilizan los consumidores, pese a las medidas de aislamiento social impuestas para mitigar el contagio de Covid-19 .Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), “los consumos durante la cuarentena están muy orientados a productos básicos”. Precisó que “a pesar de las medidas de distanciamiento social, el canal presencial sigue siendo ampliamente preferido entre los consultados”, ya que el 37% compra en comercios de proximidad, el 31% en supermercados de cadena, el 27% en supermercados chinos, 2% en mayoristas, 1% en químicas, 1% por el canal on line/delivery y 1% en otros espacios.

Con la cuarentena en su momento más álgido y la actividad comercial detenida casi por completo, las ventas online comenzaron a cobrar un protagonismo inusitado. Los comerciantes buscan de esta manera hacer frente a una demanda creciente, que llegó para quedarse y está mostrando sus potencialidades con el aislamiento social y obligatorio.Si bien, desde el sector comercial aducen que todavía no se estaba tan desarrollada esa área, los propietarios y empleados de negocios misioneros se las arreglan para interactuar virtualmente con los clientes, mostrándoles los productos, realizando transacciones y finalmente, la entrega del producto -casi siempre- por delivery.En Misiones, esta modalidad se vio también incrementada en gran medida, no tanto con las aplicaciones -más comunes en centros urbanos como Buenos Aires- sino más bien, a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp.Este cambio en el comportamiento de los consumidores fue analizado por la consultora Focus Market, que concluyó en que los compradores minoristas se están comportando como mayoristas a través de los canales online, puesto que el promedio de gasto por compra ascendió a unos 2.850 pesos.“Ya que voy a pedir, pido mucho”, es lo que desde la consultora argumentaron respecto de esta modalidad de compra y las razones de los incrementos monetarios en las transacciones por los canales virtuales.Asimismo, según la consultora analizó que en general, los consumidores realizan unos siete pedidos diarios, siendo lo más vendido los productos comestibles y de limpieza.Los comerciantes misioneros no quedaron exentos del parate total económico y también buscan la manera de generar ingresos si la apertura física de sus locales.Por ese motivo, los canales online resultan una salida rápida y económica, para -al menos- seguir manteniendo contacto con los clientes.El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Sergio Bresiski, indicó a El Territorio que “los negocios acá no tenían tan desarrollado este sistema, pero lo van haciendo, buscando la manera más conveniente, teniendo en cuenta además que llegó para quedarse”.En ese sentido, apuntó a las redes sociales como la vidriera de los locales, puesto que “muchas veces, la transacción no se hace por Instagram, pero sí allí podés ver las prendas de ropa, por ejemplo, y seleccionar si te gusta alguna. Después el pedido capaz lo hacés por WhatsApp”.“Nos tuvimos que adaptar a este tipo de interacción, de intercambio, y no está mal. Por el contrario, está bueno que se mejore el delivery también”, añadió.Apuntó también a los descuentos y promociones como un atractivo para convencer a los clientes de realizar las compras. “Hoy no te vas a pedir una camisa para una fiesta, porque no tenés ninguna fiesta, entonces si entrás a una página de ropa como pasatiempo y te ponés a mirar, las promociones, combos, descuentos hacen que vos igualmente te pidas quizás la camisa, eso tiene que ver mucho con la muñeca comercial del vendedor”, determinó Bresiski.Y adujo que “esta es la única manera de que no se paralice todo, no debemos descuidar más este tipo de cosas como la venta online, sé que hay muchos diseñadores trabajando mucho ahora para los comerciantes que antes no tenían páginas ya ahora están tratando de adaptarse. Hay mucho para dar, y por entender al consumidor también, así que habrá que seguir trabajando en ello”.Varios rubros son los que continúan trabajando pese a no abrir el local físico. Como viene mostrando este medio, los emprendedores se las arreglan para seguir generando algunos ingresos para tratar de salvar el mes.Es el caso de Pinot Vinos, cuyo propietario es Facundo Vicente, comentó que “la venta de vinos en Posadas creo que aumentó incluso, nosotros tenemos los dos locales cerrados, pero trabajamos con entregas programadas”.“Hay más consumo, pero no lo vemos tan reflejado porque la gente no sale a la calle”, afirmó. “Es dificultoso para todos los comerciantes que no tienen relación con artículos de primera necesidad. Tengo tres chicos que trabajan conmigo y desde el primer día están en sus casas, pero yo tengo que seguir haciendo algo para responderles a ellos, a los proveedores”, manifestó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.Más allá de lo comercial propiamente dicho, también hay otras actividades y servicios que se ofrecen a la distancia.Evelyn Luján, profesora de pintura, contó que tuvo que cortar con el taller que daba a los niños, por lo que empezó a realizar clases online.“Ellos tienen sus clases con videítos y mediante un delivery, les enviamos a las mamás un combo, con todos los materiales para trabajar, entonces arrancan mirando los videítos y nos comunicamos con videollamadas de whatsapp, se ven, me ven y pintamos juntos”, expresó.“Esto es difícil, es un desafío y está bueno, como experiencia nueva para nosotros los grandes y también para los chicos. Hay que hacer actividades en casa, buscar un lugar, una mesa”, concluyó.