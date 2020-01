Vendió 15.000 kilos de zapallo

Lunes 27 de enero de 2020

Trabajar en la colonia no es tarea fácil, pero Hugo Da Silva, un productor de Campo Ramón, logró con paciencia y dedicación una buena producción de zapallo: 15.000 kilos. El trabajo conlleva la inversión de las semillas, plantarlas y cuidar los brotes para que las plagas no los dañen, un trabajo diario hasta finalizar la cosecha. En un principio, el hombre estaba preocupado porque no había logrado llegar a un acuerdo con grandes comercios para su venta, pero gracias a algunas gestiones logró vender casi todo lo producido en su chacra. Ante esta situación y teniendo presente que hay que dar una mano a los productores de la zona, el nuevo director del Agro de la comuna de Campo Viera, José Kirilinko decidió acercarse y tratar de ayudar a Da Silva, ofreciendo su dirección para hacer las gestiones de ventas que le dieron un final feliz a la numerosa producción de Da Silva.