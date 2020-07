Venden ropa crochet para gatos con el fin de costear la operación del suyo

Miércoles 8 de julio de 2020 | 15:00hs.

Por Gonzalo Hoffmann redaccion@territoriodigital.com









Tras haber quedado sin empleo, sumado a que su gato, “Bebé”, sufrió un ataque que implicó gastos de siete mil pesos de operación, Adrian Baez tuvo una idea muy original, tejer y vender abrigos para gatos.“Estábamos buscando alguna fuente de ingreso. La idea se me ocurrió cuando vi una imagen de un gato con gorrito. A partir de ahí, fui a pedirle a mi mamá que me enseñara cómo se hace”, comentó Adrían Báez en diálogo con El Territorio.El joven de 23 años trabaja junto a su pareja Lucia Álvarez (19) ambos tejen desde la comodidad de su hogar, ubicado en el barrio Villa Urquiza de la ciudad de Posadas, mientras asisten a su mascota tan querida. Por el momento, la venta de abrigos de crochet para gatos, es la única fuente de ingreso de la pareja.Sumado a esto, su gato, tras haberse roto la pata de forma desconocida por sus dueños, actualmente se encuentra bajo un tratamiento veterinario, a través de un procedimiento que implica introducir clavos y alambres en la zona afectada.El costo del tratamiento fue de 7 mil pesos y “se pudo realizar gracias a que una vecina que me prestó el dinero. Ahora con la venta de abriguitos para gatos pudimos saldar parte de la deuda pero todavía nos queda un poco por pagar”, explicó Adrían.En cuanto a la continuidad del tratamiento mencionó que tendrá una duración de 30 días, “una vez finalizado ese tiempo, se le realizará una radiografía en donde se determinará si se le sacan los clavos o continúa con la terapia'', agregó.“Por el momento solo hacemos abrigos para gatos, intentamos hacer para perritos pero demanda más tiempo, trabajo y materiales”, explicó Lucia Alvarez mientras terminaba de tejer una prenda.El proyecto inició hace poco más de dos meses. Si bien la crisis económica, sumado a las medidas de Aislamiento Social producto de la pandemia por Coronavirus, limitan las ventas de los comerciantes, según comentó Adrian Báez, la demanda en su emprendimiento va bien y mejoran poco a poco.Algo que resultó fortuito teniendo en cuenta que “gracias a eso pudimos pagar gran parte de los gastos del tratamiento”, comentó el emprendedor.El costo de las gorritas es de $150, mientras que el chaleco cuesta $250 pesos. Para realizar los pedidos “nos pueden encontrar en una página que se llama 'Gorritos y chalequitos para gatos' o bien consultar al WhatsApp 3764399008”, finalizó.