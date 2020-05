Vendedores de chipas de puestos fijos reanudaron actividades en Santa Ana

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 22:30hs.

Uno de los rubros afectados por la cuarentena son los clásicos vendedores de chipas de almidón de la localidad de Santa Ana, los trabajadores, en un porcentaje mínimo, comenzaron las actividades esta semana con todas las medidas de seguridad correspondiente.









Desde muy temprano se los puede encontrar en los puestos fijos de los lugares donde desde toda la vida de cada uno de ellos han vendido el tradicional alimento fabricado el la localidad. En la soledad de la estación de peajes,está uno de los trabajadores que llega hasta allí en motocicleta y los demás se distribuyen en los distintos espacios sobre la zona de obras de la autovía de la ruta 12 en cercanías al ingreso a Santa Ana.





El Territorio recorrió la zona y dialogó con Víctor Giménez, quien hace alrededor de 25 años es vendedor de chipas en un puesto fijo "a partir del lunes comenzamos a vender quienes estuvimos siempre en los puestos fijos, porque los que venden en los colectivos lastimosamente no pueden salir a trabajar porque esa actividad aún no está reactivada, son muchos compañeros, alrededor de 40 los que no pueden volver a trabajar".







"La poca gente que circula en vehículos gracias a Dios accede a la compra de producto, es como empezar de cero nuevamente, como fue hace 25 años, en mi caso, desde el lunes hasta hoy miércoles vendimos cada uno alrededor de 30 chipas, cuando antes de que comience la cuarentena llegábamos a vender entre 80 y 100 chipas por día, si bien es cierto que es muy poco al menos, con la protección correspondiente podemos reiniciar la tarea, mientras que hay muchos compañeros que no pueden hacerlo, y es preocupante, hemos pasado días muy difíciles, más aún en tema de medicación para la gente que lo necesita, en cuanto a la comida por suerte desde la cooperativa a la que pertenecemos nos fueron dando una mano como así el municipio quienes no permitieron que nos falte la comida diaria, pero nuestra mayor preocupación ahora son ese 60 por ciento de compañeros que todavía no pueden retomar la actividad y así ganarse el sustento diario, ya que con todo lo que subió la mercadería hoy para una familia tipo mínimo se necesita 500 pesos diarios para comer y estamos hablando de algo simple" agregó el vendedor.







En tanto que José Besbergui, integrante de la administración de la cooperativa de chiperos dijo "son alrededor de 30 vendedores entre mañana y tarde que están reanudando la actividad mientras que la franja más numerosa que corresponden a la venta de las chipas de las cinco fábricas que tenemos en la localidad y que la mayoría iba al interior de la provincia no puede aun salir porque no están funcionando los colectivos. Son alrededor de 80 vendedores que siguen esperando" destacó el secretario de la cooperativa de chiperos de Santa Ana.