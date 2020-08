Vendedores ambulantes piden por más controles - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, recibió ayer a integrantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Misiones (Sivara), cuyos integrantes manifestaron la necesidad de acentuar los controles en el centro, plaza Sarmiento, de Villa Cabello, y la chacra 32-33 de Posadas, al considerar que no se cumple la ordenanza 148/96 que regula la actividad.Aducen que en esas zonas de Posadas “hay preocupación por la desorganización, ya que algunos vendedores que no tienen permisos se instalan en cualquier lugar y no respetan nada. Nosotros, como trabajadores, no tenemos la facultad para echar a nadie. Esto genera desigualdad dado que los afiliados a Sivara pagan una tasa y están autorizados”.Asimismo, manifestaron su malestar por una posible reubicación de los vendedores del centro al Paseo Bosetti.Justificaron que dicha reubicación provocará un incumplimiento del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que exige mantener distancia de mínimo dos metros y en ese espacio no se lograría.“Nosotros creemos en la razonabilidad de las normas y de las personas, por eso vamos a abogar por la instancia de diálogo con el secretario de Gobierno del municipio para que se pueda tomar una decisión que contemple la preocupación de los trabajadores”, expresó Penayo.Agregó que buscarán que los referentes del sindicato puedan tener una instancia de diálogo para evitar ir a la Justicia.