Vendedores aliviados y expectantes tras reapertura de shopping y placitas

Martes 19 de mayo de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

Protocolo de apertura El protocolo municipal estableció que tras la reapertura, los comercios deben adoptar ciertas normas de prevención y seguridad sanitaria. Entre las medidas exigidas, los comerciantes deben ingresar una hora antes a higienizar el lugar de trabajo, de modo personal o a través de otra persona designada por el titular del local comercial. El horario de atención exclusiva de adultos mayores a 60 años y ciudadanos que se encuentren dentro del grupo de personas de riesgo, individualizadas en el DNU 297/2020, es de 9.30 a 10.30, no pudiendo ingresar o permanecer en el establecimiento fuera del horario fijado. Dentro de cada local comercial puede permanecer solamente una persona encargada de la venta y atención al público, quien deberá contar con todos los elementos de seguridad e higiene, no pudiendo permanecer en el mismo con sus hijos menores y/o cualquier menor de edad a su cargo.

Posadas va sumando cada semana nuevos rubros a la reapertura progresiva, según lo establecido para la cuarta fase del aislamiento social preventivo y obligatorio. En este contexto, ayer abrieron sus puertas el Posadas Plaza Shopping, Comercial Lavalle, el Mercado Modelo La Placita y La Placita del Puente, en el horario de 9 a 17.30, como los demás comercios de la ciudad. En tanto, hoy se espera la reapertura del Paseo Libertad.En el caso del shopping, se limitó el ingreso a una persona por cada nueve metros cuadrados dentro del comercio. Asimismo, se dispuso de señaléticas que ordenen el cumplimiento de la distancia social en todo el predio, con un mínimo de 1,5 metros.Además, en los accesos de todos los locales se pusieron a disposición productos para la higiene de manos y se controla la temperatura al momento del ingreso, que sólo está permitido con el uso de barbijos.En el Posadas Plaza Shopping se registró un escaso movimiento en los locales comerciales y la mayoría de los ingresos eran para acceder a los centros de pago ubicados en la planta superior. El Territorio consultó con diferentes comerciantes del lugar y coincidieron en que el primer día no fue del todo alentador, pero se mantienen expectantes.Macarena Benítez, del local Renata, explicó: “Nosotros veníamos trabajando dentro del local con ventas online, veníamos a levantar pedidos, pero no podía ingresar gente. Con la reapertura al público el shopping está muy tranquilo, a primera hora se formó una fila, pero utilizan mucho los centros de pago, lo que es locales por el momento hay poco movimiento, estamos a la expectativa. Es una cuestión generalizada, todos estamos en la misma”.Por otra parte, tanto el patio de comidas como el sector de juegos -ambos en la planta superior- y la confitería aún permanecen cerrados. Esto explica en parte la escasa concurrencia, teniendo en cuenta que en días normales atraen a un gran número de personas, quienes aprovechan la visita para ingresar a los locales comerciales y hacer compras al paso.Uno de los regresos más esperados por la comunidad era el Mercado Modelo y La Placita del Puente, donde se puede conseguir todo tipo de productos -desde frutas y verduras hasta indumentaria, calzados y electrónica- y a buen precio.Sin embargo, no sólo la clientela esperaba con ansias sino también los locatarios, quienes pasaron dos meses sin poder trabajar y en la mayoría de los casos, las ventas del día son su única fuente de ingresos.Alberto Fusté Padrós, titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina sede en Misiones (Sivara), afirmó que en los ingresos a los mercados “se están respetando todos los protocolos. Se toma la temperatura y se obliga al uso del barbijo; sin barbijo no entrás”.Según explicó, sólo el 33 por ciento de los vendedores está trabajando cada día. Esto es, quienes trabajaron ayer no lo harán hoy ni mañana, días en que trabajarán aquellos que hoy mantienen sus locales cerrados.El formato de apertura es de un local abierto cada dos cerrados, así funcionará todos los días, de lunes a sábado de 9 a 17.30. Fusté indicó también que la entrada del público se regula según la salida. No puede haber más de 70 personas en La Placita del Puente y 100 en la tradicional del centro de Posadas. Por ello, se habilita el acceso de la misma cantidad de gente que sale.Si bien Fusté Padrós expresó que todos están conformes y muy felices por volver a trabajar, la reposición de mercadería es la parte más difícil.“La mayoría de los locales se nutren de mercaderías de Buenos Aires y eso es lo complicado en este momento. Se está vendiendo lo que había quedado en stock”, explicó.Tras la reapertura de los shoppings y la Placita, aquellos vendedores que no cuentan con un espacio para sus ventas (conocidos como mesiteros) solicitaron al Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, su intervención a efectos de que pueda mediar para que sean considerados en la lista de excepciones en esta nueva etapa.“No podemos esperar más, necesitamos trabajar. Dependemos de eso para sobrevivir”, manifestaron desde el grupo.En la oportunidad, además, los trabajadores presentaron una propuesta de protocolo para poder ejercer en sus puestos de mesiteros con todas las medidas preventivas y sanitarias.