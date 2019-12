Vende huevos para ayudar a su hijo epiléptico

Martes 17 de diciembre de 2019 | 07:08hs.

Luisa Fernández (58) reside en colonia Terciados Paraíso, del departamento de San Pedro y se dedica a la cría de gallinas ponedoras para la comercialización de huevos caseros.La iniciativa surge como una alternativa para obtener recursos económicos, ya que no consigue ningún trabajo formal y el dinero que recibe por mes no le alcanza. Para ella poder trabajar en su propio emprendimiento significa un enorme logro y de esta manera alcanza darle a su hijo epiléptico una mejor calidad de vida.Hace ocho meses logró concluir la construcción del gallinero y una vez que recibió las ponedoras, día tras día, se esfuerza para que el emprendimiento continúe creciendo y de esta manera obtener un ingreso extra que le permita llegar a fin de mes, ya que el sueldo con el que cuenta no es suficiente porque debe afrontar gastos con medicamentos para su hijo Sandro (32), que padece epilepsia y es mudo.Hasta el momento cuenta con 200 gallinas, y espera recibir otro centenar más para completar el espacio que tiene capacidad para 300.Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) con una buena alimentación y atención, diez ponedoras pueden producir en promedio media docena de huevos por día durante casi todo el año.El emprendimiento no requiere un trabajo forzoso pero si obliga a la mujer a dedicar tiempo y una atención especial para que las aves depositen los huevos todos los días.Este ejemplo deja de manifiesto el interés por superarse; pese a su edad Luisa sueña en ampliar la producción entusiasmada con la demanda. Los clientes retiran los maples en su domicilio.Si bien la ganancia no es grande, es satisfactoria descontando los gastos en alimentos y demás cuidados que debe tener con las aves.“Tenemos un sueldo, pero como él no tiene obra social, el dinero no alcanza, toma cinco pastillas por día, son casi tres mil pesos por mes sólo en tema de salud. Hay que hacer algo, esta actividad me ayuda mucho, es una tarea diaria de limpiar el gallinero, estar atenta al alimento, el agua y cariño para las gallinas, me gusta mucho e incentivo a quienes no pudieron estudiar, no todo emprendimiento requiere gran nivel de estudio”, contó Luisa, en diálogo con El Territorio.Los materiales y las gallinas los recibió por parte del Sindicato de Amas de Casa (Sacra), con quienes está más que agradecida por la posibilidad y el acompañamiento que recibe.