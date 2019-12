Velas de arena para cumplir los sueños

Lunes 23 de diciembre de 2019

Un trabajo que posibilite cumplir sueños, nada más y nada menos buscaba Felipe Hernández (26) cuando conoció a Jimena, su compañera y madre de su hijo Cali (2).Él colombiano y ella marplatense coincidieron en Florianópolis. Jimena había recorrido como mochilera bastante extensión de Sudamérica y Felipe llegaba de Uruguay. Se quedaron en la isla y desarrollaron un emprendimiento de velas aromáticas con la idea de comprar una combi y salir al mundo.De ese viaje proyectado, la primera parada fue Misiones, donde quedaron dos días para emprender destino hacia Mar del Plata.En diálogo con El Territorio Felipe detalló: “ Con Jimena nos conocimos hace cuatro años y enseguida fuimos familia. Ella me dijo quiero una combi para viajar por el mundo. Quiero una combi para cargar de todo, un perrito, un hijo... Yo le dije que sí y nos enfocamos en el proyecto”, cuenta el artesano sobre el camino que hicieron para lograr la movilidad.Ingresaron por Irigoyen con meta a las playas de Buenos Aires para pasar las fiestas en casa de Jimena. En la tierra colorada hicieron escala en Iguazú, Oberá y en Posadas, la plaza San Martín.“Trabajamos muchísimo por la combi, en medio nació Cali, que es brasileño, cambiamos el modo de vida. Busqué un trabajo fijo que nos permitió ahorrar y hace seis meses compramos la combi modelo 98 y vamos a recorrer Argentina y el mundo. Empezamos por Misiones y en cada ciudad vendemos nuestras artesanías”, dijo.Felipe elabora unas velas aromáticas de arena de playa. Lo aprendió de un argentino afincado en Brasil.“Primero no estaba muy seguro de enseñarme, pero un día me preguntó para qué quería yo y le dije ‘para viajar por el mundo sin depender de nadie’ y entonces me enseñó”.Indicó que el secreto de la velas es que están hechas de la arena de la playa. “Tienen la energía de ese lugar mágico. Para extraer la arena hay que tener autorización de las autoridades. Se moldea y se sella con la parafina a muy alta temperatura. Una vez que se seca, se humedece para poder dibujar”.La familia cuenta sobre su viaje en su página de Instagram @caminosdelcorazón. “Nosotros queremos recorrer el mundo, empezamos por nuestro lugar que es América, vamos hasta el Sur de Argentina y luego volvemos para visitar otros países y en cada lugarcito vendemos las artesanías”.