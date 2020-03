Vecinos se quejan por el estado del agua potable

Lunes 9 de marzo de 2020

El fin de semana se registraron reclamos por el estado de turbiedad del agua potable que reciben habitantes de diferentes barrios a través de la red local.En Villa Bárbaro, Villa Stemberg y sectores del centro se escucharon quejas por el color oscuro del vital líquido, lo que sembró temor entre los vecinos.“Es un asco el color del agua y también tiene feo gusto, a mucho cloro. Estuvimos tres días sin agua y cuando volvió estaba sucia. Primero pensamos que era por el tema de las cañerías, que entró polvo, pero después siguió saliendo turbia todo el día”, reclamó un vecino de Villa Stemberg.En tanto, realizó el reclamo al sector agua potable de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), desde donde no supieron argumentar el problema que se extendió a otros sectores de la ciudad.“Yo tengo un bebé de quince meses y directamente no podemos prepararle una mamadera con agua de la canilla. Ni siquiera podés lavar la ropa porque queda decolorada por tanto cloro que tiene”, manifestó Javier, vecino de Las Lomas.Ante este panorama, comentó que la mayoría de los vecinos utilizan el agua de red sólo para al aseo personal y de la casa, porque “para tomar y cocinar tenemos que comprar agua envasada”.También se escucharon reclamos desde barrios que no están conectados a la red de agua potable y dependen de la asistencia del municipio.Las dificultades en la provisión del agua potable representa una constante en la Capital del Monte. El incremento de las altas temperaturas agrava la situación y pone al límite la paciencia de los socios, que deben cumplir mes a mes con las responsabilidades.