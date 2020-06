Vecinos indignados por incumplimiento de la Cuarentena y ruidos molestos en Terciados Paraíso

Lunes 22 de junio de 2020 | 10:39hs.

En los últimos días se ha notado un afloje en lo que respecta el cumplimiento de la Cuarentena Obligatoria, distanciamiento Social y uso de barbijo en San Pedro. Uno de los hechos que pone de manifiesto el mal accionar de algunos vecinos, fue lo ocurrido el sábado último en Terciados Paraíso donde un grupo de personas se reunió causando ruidos molestos, insultos y disturbios, contra una familia e incluso contra el personal policial.Si bien rige la prohibición de reuniones, en los últimos días el control disminuyó, y no solo se realizan encuentros sino que se nota la presencia de personas circulando por las calles, en horario nocturno, sin acatarse a ningún tipo de normas, lo que preocupa a varias personas que sí acatan las medidas de seguridad para evitar la propagación del Coronavirus. En este caso, fue la familia Machado de Terciados Paraíso quien dio a conocer el mal momento por el que pasaron en plena cuarentena.En este caso, vecinos que residen en barrio Lapacho, kilómetro uno de ruta provincial 20 comenzaron con música en volumen alto, pasada las tres de la tarde del sábado, lo que se extendió hasta las doce, tornando el ambiente molesto para las demás familias, que se disponían a descansar después de una ardua semana de trabajo, lo que no fue posible, porque el quilombo se extendió hasta altas horas de la madrugada. Cerca de la media noche se acercó al lugar un patrullero, sin lograr despejar el lugar, tornando la situación más complicada aún.Es que una vez se retiró el móvil policial, los causantes del disturbio comenzaron a insultar a una familia acusándolos de haber sido quienes denunciaron que estaban incumpliendo la cuarentena “Durante el día no nos molestaba tanto la música fuerte pero a la noche no podíamos descansar, cuando llegó la policía comenzaron a tirar hasta piedras, después comenzaron a insultarnos, de todo nos decían cuando nosotros estábamos en nuestra casa y solo queríamos tener un tiempo para descansar, estamos muy dolidos e indignados, necesitamos se tomen medidas que nos respeten porque nosotros le respetamos a ellos” indico en diálogo con El Territorio, Silvana Machado.Los hechos fueron expuestos ante la Comisaría Seccional Segunda de Terciados Paraíso, para la cual es necesario disponer de mayor personal policial, para atender este tipo de hechos, ya que, al solicitar un refuerzo para lograr controlar situaciones como la mencionada, los efectivos deben trasladarse desde San Pedro, tornando poco eficaz el servicio. En el mismo sentido los vecinos solicitaron alumbrado en el lugar, porque consideran un servicio que aporta a una mejor seguridad, pedido que ya fue encaminado a Energía de Misiones, sin obtener respuestas favorables.