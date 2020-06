Vecinos denuncian que dos hermanos tienen en vilo a tres barrios capitalinos

Martes 9 de junio de 2020 | 03:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Cansados de los reiterados hechos de hurtos sumados a la actitud agresiva con la que los delincuentes buscan intimidar a sus víctimas para que no los denuncien estos hechos ante la Policía, un grupo de vecinos de tres barrios de la zona Sur de la capital provincial decidieron romper el silencio para visibilizar el calvario en materia de inseguridad que padecen desde hace meses a manos de dos hermanos de 16 y 26 años, quienes cuentan además con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad.





Referentes de los barrios Sol de Misiones I, II y Oleritos se mostraron sumamente preocupados por la seguidilla de hechos delictivos que involucra a estos dos hermanos y a otros jóvenes que lo siguen.







Aunque lo que más preocupa a los manifestantes es la rapidez con la que estos chicos son liberados, más allá de la innumerable cantidad de antecedentes penales que poseen y sus reiteradas visitas a las comisarías capitalinas.







En dialogo con El Territorio, la presidenta del Foro de Seguridad de la comisaría Vigésima, Miriam López, tomó la palabra en representación de un importante grupo de vecinos de estos tres vecindarios y dio un panorama de la situación que se vive en la zona.







López comentó que el último episodio grave que vivió el último sábado cuando uno de los apuntados fue reducido por los vecinos en el barrio Sol de Misiones I, en pleno intento de robo en una vivienda. Y añadió que a partir de este episodio, el más grande de los hermanos permanece prófugo de la Policía.







“El sábado los vecinos se reunieron espontáneamente acá porque están cansados de los hechos delictivos. Con el jefe de la Comisaria y el jefe de la División Motorizada vinimos a dialogar con los vecinos. La predisposición y el trabajo de la Comisaría Vigésima está y los vecinos pueden dar fe de eso. Sólo que ahora pedimos a los jueces que dejen de soltar a estas personas”, contó la referente barrial quien desde hace casi un año preside dicho foro.





Además comentó que “esto no perjudica a un solo barrio, sino a tres. No pueden vivir perjudicando a todo el mundo. Los vecinos no pueden salir a trabajar o circular tranquilamente porque se creen dueños del barrio. Salen a amenazar con armar blancas, a insultar y a intimidar a los vecinos. Esta situación es insostenible”.

Otra vecina que no ocultó su enojo por la inseguridad fue Carmen, también vecina de Sol de Misiones I y quien hace pocos días sorprendió a uno de los apuntados cuando intentaba llevarse mercaderías de su negocio.







“Yo tengo un kiosco y este chico (por el menor de los hermanos) intentaba enganchar con un palo las mercaderías desde afuera de la ventana. Yo escuché ruidos y lo encontré, pegué unos gritos y se fue”, agregó la entrevistada.







Por su parte, Irma, otra de las tantas damnificadas por los frecuentes hurtos, comentó que es una burla la forma con la que entran y salen de las comisarías estas personas. “La Policía los detiene y la Justicia los larga y después hacen lo que quieren. Se creen impunes. No hay casa que no fue robada”.



Fuerte preocupación





Otro de los que expresó su malestar y fuerte preocupación fue Víctor Pereyra, un comerciante del barrio Oleritos quien también sufrió en carne propia las andanzas de los hermanos delincuentes.







“Son prepotentes. La culpa no es de la Policía porque ellos vienen y los detienen, pero al otro día están acá de nuevo”, comentó el hombre. También agregó: “Yo tuve problemas con muchos de ellos. Yo tengo un kiosquito y siempre te están mangueando. Hay fines de semana que ni duermo porque vienen a probar las ventanas”.







Entre las medidas que implementaron los residentes en los barrios afectados ante el avance de los hurtos, comentaron que a raíz de los robos no les queda otra que permanecer en alerta constante: “Vivimos encerrados, llaveados y la casa nunca hay que dejarla sola; donde la dejás sola, cuando volvés no encontrás nada”, lamentó otra de las vecinas que asistió al encuentro.



Reunión con autoridades





Según confiaron los manifestantes, más allá de una primera reunión convocada días atrás por los vecinos de forma urgente con autoridades policiales, se espera que mañana por la tarde se haga un segundo encuentro en el que estará presente el defensor del Pueblo, Alberto Penayo.







De acuerdo a lo expresado por los vecinos, la intención es hacer entrega de un escrito que lleve la firma de gran parte de los habitantes para que sea presentado al juez de turno, con la idea de visibilizar la complicada situación que padecen en materia de seguridad a causa de estos jóvenes.







Además del funcionario municipal, también estarán miembros de la Policía Comunitaria, autoridades de la Unidad Regional X y el titular de la Comisaría Vigésima, Carlos Benítez Ríos.







Por último, Miriam López comentó que desde hace unas semanas se conformó un grupo de WhatsApp entre todos los vecinos y en el que también están presentes autoridades policiales de la comisaría.