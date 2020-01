Vecinos de San Javier piden declarar emergencia hídrica

Jueves 2 de enero de 2020

Los problemas que tiene la comunidad de San Javier con el agua potable son cada día mayores y es por ello que para abastecer a una comunidad en crecimiento permanente la Cooperativa de Agua de San Javier (Coopsan) necesita poner en funcionamiento la toma de agua y planta potabilizadora que fue construida hace más de 20 años en la costa del río Uruguay.Esa toma nunca fue usada porque en aquel entonces, y por decisión en asamblea de la cooperativa, no autorizaron su utilización con el argumento de que la obra fue construida en una zona contaminada, debido a que en ese lugar drenan líquidos cloacales de dos barrios. Con el paso del tiempo se hicieron estudios de factibilidad para la puesta en funciones por parte de la actual comisión y el sector no presentaría inconvenientes de contaminación.Actualmente, los cortes en el servicio de distribución del vital líquido, más que nada en la zona del centro, son constantes. Y varios de los pozos perforados existentes no dan abasto para la totalidad de los socios que superan los 3.000.En este contexto,los usuarios plantearon sus molestias y al respecto El Territorio consultó al presidente de la Coopsan, Ariel Olivera.“La realidad es que no toda la localidad está sin agua, sino la parte céntrica, que representa casi al 60% de la población, a la que tratamos de abastecer con catorce pozos perforados que están en la costa del río”, señaló.“La zona de los barrios se abastece con nueve pozos más, son 23 en total y no alcanzan a proveer a todos los usuarios, menos en esta época de poca lluvia”, sostuvo.Y siguió: “Lo que es peor es que falta solidaridad, ya que quienes cuentan con el vital líquido sin problemas usan de manera indiscriminada, cargando piletas de lona, lavan veredas con mangueras y creo que entre todos debemos cuidar el agua para que no se sienta tanto el faltante”.Además indicó que por esta situación se ven obligados a realizar cortes rotativos para sostener la situación, a la que calificó como “grave”, aunque destacó que lo que está sucediendo este verano “no nos tomó de sorpresa, ya que hace años venimos vislumbrando que iba a llegar este momento”.“Por eso es que en 2015 elevamos un proyecto a la Dirección de Recursos Hídricos de Nación para que a través del Plan Belgrano pudiéramos tener los fondos para recuperar la planta, realizando las reformas de las máquinas y el sistema de trabajo acorde a la actualidad. Ese proyecto fue aprobado, pero lastimosamente no tuvimos el acompañamiento del gobierno comunal de ese momento para concretar la obra de refacción”, recordó.Para el proyecto, la Nación daba el 70% del financiamiento de la refacción y la comuna debía aportar el 30% restante.“Es muy importante concretar eso porque si se logra poner en marcha esa toma, el problema de agua quedará en el recuerdo. Hasta ahora no logramos concretarlo y es preocupante, nosotros no dejamos de insistir, tal es así que el año pasado se retomó el proyecto y se presentó en Obras Públicas de la Provincia, que es el único ente que nos da una mano siempre tanto en la parte técnica como construcción de obras de la cooperativa”, precisó el presidente de la entidad.Sobre los cortes en el servicio, dijo que “son necesarios ya que es la única manera que la población cuente con al menos unas seis o siete horas con el vital líquido. Si tuviesen tanques de almacenamiento las casas, el problema no sería tanto, pero la mayoría no lo tiene. Esa también es una lucha de años que venimos haciendo, es decir, lograr que cada casa tenga su tanque, que se tome conciencia y se cuide el agua”.Por su parte, Jorge Trukin, vecino de la localidad, sostuvo que con un grupo de vecinos se están organizando para pedir que se declare la situación de crisis por el faltante diario que viven en sus domicilios o comercios.“Con un grupo de personas estamos hablando con las autoridades locales y de ser posible iremos a la Provincia para declarar emergencia hídrica a San Javier. Esto no da para más, tenemos dos gravísimos problemas, agua y luz, ya no se puede continuar así. Estamos padeciendo demasiado, más ahora con tanto calor”, expresó.