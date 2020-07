Vecinos celebran avance en regularización de tierras en San Pedro

Viernes 17 de julio de 2020 | 21:45hs.

Se trata de más de 20 familias que residen en colonia Nueva Esperanza de San Pedro, quienes llevan tres décadas de lucha para lograr la regularización de la tierra que ocupan de forma ilegal. Luego de varias reuniones, comenzaron a llegar las respuestas concretas, siendo una de ellas recibir de manos del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el permiso de ocupación, que permitirá dar continuidad a las gestiones para lograr la titularización.Las familias que ocupan 233 hectáreas que pertenecen a ex Forestal Tobuna, pasaron por enormes dificultades, en oportunidades recibieron amenazas de desalojo , hoy se encuentran tranquilos y esperanzados en poder mejorar la calidad de vida. Disponer de la mensura y título de propiedad cada una de las parcelas que ocupan, permitirá acceder a servicios básicos que carecen como energía eléctrica y caminos, pensando en potenciar las actividades productivas.El permiso de ocupación lo recibieron durante la tarde de ayer jueves, de manos del gobernador de la provincia “Estamos muy contentos, hace muchos años esperamos este momento, ahora con este documento podemos avanzar en contar con mejores servicios, podemos trabajar y vivir tranquilo junto a nuestros hijos. Agradecemos al gobernador, intendente y subsecretaría de tierras por atender nuestro pedido” indico en diálogo con El Territorio, Carlos Da Silva, uno de los beneficiarios.La solución al conflicto de tierras por el que atraviesan las familias, se logró mediante un acuerdo de partes, donde el estado, tanto local como provincial realizaron un aporte sumado al aporte de las familias acompañados por la Fundación Santa María del Iguazú. Esta última es quien adquiere las 233 hectáreas a fin de regularizar en favor de las familias.La demora en el cumplimiento del primer convenio firmado en 2017, hizo que la mensura y escritura se extendiera hasta la fecha. "Mientras las familias no aportaban el 15% de lo acordado en ese entonces, no podíamos avanzar, estuvimos trabajando estos últimos tiempos con cada uno de los vecinos que recibieron el papel de compra venta, en poco tiempo podremos entregarles los títulos definitivos. Hoy el resultado del trabajo realizado de forma conjunta nos permitirá seguir regularizando tierras en otros puntos de San Pedro" señaló por su parte, Sonia Mello, de la subsecretaría de Tierra y Colonización de Misiones.En cuanto a la subdivisión se efectuará respetando, la ocupación actual de cada familia, teniendo en cuenta un relevamiento previo a la mensura, donde consta la cantidad de ocupantes y las mejoras que se registran en las parcelas. Desde el lunes comenzarán a realizar las mensuras para que finalmente reciban el tan anhelado título de propiedad.