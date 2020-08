Vázquez y la pelea por su inocencia: “Yo siempre fui con mi verdad” - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 17:33hs.





La pesadilla había terminado, al fin era libre.





“Me enteré por una compañera a la que le llamó el hijo y él me hizo escuchar la noticia porque es una compañera que está en mi misma situación y estamos conectadas en ese sentido. Su hijo me leyó por teléfono la sentencia de la Corte y quedé shockeada. Cuando me condenaron me quedé dura y así también me quedé cuando dijeron que estaba en libertad”, dijo en declaraciones a El Territorio, quien la encontró frente al penal y la llevó al reencuentro con su familia.





“Lo único que quiero ahora es ir con mi familia, a estar con ellos, era lo primero en lo que pensaba. Pero todavía no caigo, fueron muchos años y es como que uno siente que ese día de tu libertad nunca va a llegar, pero cuando llega no sabés qué hacer, para dónde ir. Querés hacer todo y a la vez no hacés nada. Pero estoy re bien”, expresó entonces con una gran sonrisa .





Tras nueve meses de ese día, en la jornada de hoy fue hallada sin vida en su alquiler del barrio Palomar. La investigación policial indica que se trató de un suicidio e incluso se halló una carta dirigida a sus padres. En ella se despidió y pidió disculpas.





“Lo que más me importa ahora son esas personas que quedaron atrás mío, que son más de 430 y es una estadística que la sé. La Justicia debería trabajar un poco más rápido y mejor”, apuntó entonces a este diario, en una entrevista publicada el 28 de diciembre. Sabía que su situación y la de Cecilia Rojas significaban y significarán para siempre un caso paradigmático del mal accionar judicial.





Ersélide Dávalos (79) fue asesinada en 2001 y causa por la cual ambas fueron condenadas en 2010 a la pena de prisión perpetua. “No existía nada en mi contra, por eso apelé y apelé, porque yo siempre fui con mi verdad, de que era inocente y no iba a hacerme cargo de un homicidio que no cometí”,





Y entonces cargó duro contra quienes la condenaron: “Ellos necesitaban que alguien pague por el homicidio. Alguien tenía que pagar sin importar las consecuencias y yo era una chica que por fumar porro me metieron en cana. Así de corta fue todo”.





Su mensaje fue claro y sus palabras hoy resuenan con más fuerza: “Lo que yo quiero es que los magistrados tomen conciencia de que tienen en sus manos no sólo la vida de uno, sino la de toda una familia que está detrás de uno. Y que cambie el sistema machista que hay en el poder judicial. Con este fallo quiero que ellos tomen conciencia, de aceptar sus errores y no por tener un error son los peores, todos tenemos errores, pero es cuestión de admitir y no tener el ego tan allá arriba. Es el ego y el poder lo que enceguece a todos”, añadió.





“Si no tenés a nadie que pelee por vos, la Justicia no se mueve y lo único que hace es condenarte. Cuando a mí me condenaron, con mi papá no sabíamos cómo venía el tema, uno es medio ignorante en ese sentido. Quiero que la gente tome conciencia de todo lo que esto acarrea, que la vida de uno en un segundo se puede desmoronar”, concluyó.

La noche del 26 de diciembre caía sobre Posadas una fuerte tormenta, que hizo estragos en la capital provincial y alrededores. En la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús el suministro de energía se había cortado, pero Cristina Vázquez escuchó al teléfono la noticia que significó el fin de once años de oscuridad.