Vaticinan recuperación de la economía en el tercer trimestre de este año

Jueves 2 de enero de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Federico Walhberg Economista "Muchas de las medidas que tomó el gobierno incidirán en el crecimiento económico del país" Gerardo Alonso Schwarz Investigador de la Fundación Mediterránea "La economía se reactivará hacia final del año como consecuencia de las últimas medidas" Martín Kalos Director de la consultora Elypsis "Se busca una salida a la crisis social y también permitirá generar ahorros y aumentar la capacidad de pago"

Turismo y consumo beneficiados Según estimaciones de Alonso Schwarz, en Misiones uno de los sectores más beneficiados con las medidas nacionales será el turismo y consumo local.

“Las industrias relacionadas al turismo tendrán un gran desafío en el desarrollo productivo, ya que las medidas que contempla la Ley de Solidaridad apelan a que haya un consumo de lo local. En Misiones, se deberá aprovechar el contexto para volver a crecer, y dependerá mucho de innovar e invertir para apuntar al crecimiento”, dijo.

Sobre el rubro comercial, y con la aplicación de bonos para diversos sector, el economista mencionó: “Una mayor inyección salarial se aplicará directamente a un mayor caudal en las ventas en los supermercados y en otras industrias, como la de indumentaria”.

“Misiones tiene una gran oportunidad de seguir fomentando lo local y marca el pulso del crecimiento”, refirió.

El 2020 llegó y con él, múltiples expectativas en torno a la economía. Tras un 2019 signado por la crisis, diversos especialistas consideraron a El Territorio que en el nuevo año el repunte económico se lograría hacia el tercer o cuarto trimestre, en las que se observaría un alza en los principales indicadores.Con la vigencia de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y los bonos anunciados por Nación, estiman que se podrá resolver, en el corto plazo, la difícil coyuntura. Sin embargo, para que ello sea posible, una pronta renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será clave.En este sentido, plantean que el escenario para este año será de un lento pero sostenido crecimiento de las industrias locales y una merma en el índice inflacionario, como así también una recuperación del poder adquisitivo. Y, en la misma línea, señalan que recién en los últimos meses del año los salarios le ganarían a la inflación.Uno de los temas que marcará el pulso de la economía este año será la renegociación de la deuda para evitar una profundización de la crisis, que también afectó al plano social y productivo.“Una de las primeras medidas que hay que tomar, de manera urgente, es la renegociación de la deuda, que fijará el rumbo inmediato del país”, afirmó a El Territorio Martín Kalos, director de la consultora Elypsis.En este sentido, manifestó que “el refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional y con todos los acreedores será fundamental para garantizar el crecimiento del país”, al mismo tiempo que agregó que, para que ello sea posible, se deberá encarar una negociación prolija y sustentable.“El gobierno nacional demostró que tiene cintura política para negociar la deuda y, también, que lo más urgente es solucionar la crisis social”, señaló el economista.Además, consideró que para la elaboración de políticas económicas y sociales a largo plazo, la renegociación de la deuda tendrá que ser exitosa.“Una vez que se determine la viabilidad del pago de la deuda, traerá consigo una baja en la inflación y evitar que se siga cayendo el PBI. Si no es así, será difícil el panorama a corto y largo plazo”, explicó.Por su parte el economista Federico Walhberg expresó a este medio que “la deuda condicionará fuertemente en la economía de este año, ya que hay montos que son impagables y que necesitan de una refinanciación urgente”.“El FMI es un negociador difícil y no lo hará tan fácilmente, ya que monitoreará todos los puntos, más aún los que tenga que ver con el gasto público y el déficit fiscal”, detalló.Luego, reflexionó: “El panorama no es para nada alentador por la pesada herencia que dejó Mauricio Macri. Pero se ve que el gobierno nacional tiene el respaldo de los mercados para que, en conjunto, se salga de la crisis. Para este 2020, hay una clara responsabilidad del gobierno para incrementar la recaudación y renegociar la deuda”.Uno de los primeros objetivos que tomó Alberto Fernández al asumir la presidencia fue el envío de un paquete de medidas para frenar la crisis, tanto en el plano económico como social y productivo. Tras dos jornadas de intenso debate y acompañamiento del arco político, se sancionó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.Tal iniciativa apunta a la recuperación pronta de todos los sectores productivos, coincidieron los economistas.Gerardo Alonso Schwarz, investigador de la Fundación Mediterránea, contó que las iniciativas “buscan que el Estado se dote de recursos y que, a partir de ello, se destine para las provincias”.Sobre el congelamiento en las tarifas de los servicios públicos, el economista indicó que causará un efecto inmediato en la inflación, que tenderá a la baja.“Con las primeras semanas de la medidas nacionales ya se registran efectos positivos y, entre enero y febrero, incidirá en una baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, en consecuencia, el poder adquisitivo se recuperará paulatinamente”, consideró.Luego, apuntó: “La economía se reactivará hacia el tercer o cuarto trimestre de este año por las medidas, porque ya no habrá más demanda de dólares, las industrias comenzarán a operar mejor y la demanda, de a poco, recobrará ese valor que perdió durante 2019. El año terminará con un signo positivo para la economía”.Kalos reflexionó que “la iniciativa del gobierno resulta un tanto antipática para los sectores de mayor poder adquisitivo, pero en su conjunto busca una salida a la crisis social, ya que podrá resolverla en parte. También, permitirá generar ahorros y aumentar la capacidad de pago”.Asimismo, planteó que se requieren medidas de fomento más profundas para las pequeñas y medianas empresas del país, como así también la aplicación de políticas a favor del consumo.“Hay una situación clara, que hay que resolver la crisis, y para crecer este año, depende mucho de los resultados de esta Ley de Solidaridad. En los primeros días mostró una estabilización de la situación. Ahora, se deberá trabajar en un crecimiento sustentable para el largo plazo”, dijo.En tanto, Walhberg especificó: “Muchas de las medidas que se tomaron en las últimas semanas apuntan a reducir el déficit fiscal y, a mediano plazo, incidirán en el crecimiento del país”.Agregó que implicarán un aumento en la recaudación y fomentarán la redistribución de los ingresos hacia las clases más afectadas durante la crisis.A su vez, añadió: “El control a las políticas de cambio es beneficioso, porque marcará un claro cuidado a las reservas. Y lo que es importante es que la industria pueda proveerse de insumos para el crecimiento, que se logrará con el dólar diferencial que está en vigencia”.En esta línea, el aumento de la recaudación y el cuidado de las reservas en moneda estadounidense “es un factor clave, destinado para el ahorro y para el pago de la deuda”.El economista además aseveró: “Si todo marcha bien, con una renegociación exitosa, hacia finales de este año veremos una reactivación lenta pero sostenida de la economía. Todas las políticas apuntan al crecimiento y, en el corto plazo, poder salir de la crisis profunda, la pesada herencia, que dejó la administración anterior”.La consultora Ecolatina publicó un informe en el que aseguró que durante este año el panorama será complejo. Como consecuencia, los salarios podrían ganarle a la inflación a finales de 2020.“Aun con un set de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, el salario promedio no logrará ganarle a la inflación sino hasta fines de 2020”, manifestaron.Por otra parte, el informe indicó que “con los actuales controles cambiarios, será posible una política monetaria un poco más expansiva, lo suficiente para impulsar la economía en el corto y mediano plazo”.“De esta forma, el Producto Bruto Interno promediará en 2020 su tercer año consecutivo de caída, aunque si se aleja el fantasma del default, podría empezar a recuperarse en el segundo semestre y concluir el año con valores positivos”, proyectaron.Además, en 2020, se espera “menor cosecha, pero por encima del promedio de la década” y “se espera que la producción de carne continúe creciendo de la mano de mayores exportaciones”.En tanto, desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aseveraron que a partir de este mes se mostrará una baja en el indice inflacionario.Desde la entidad plantearon que los números se ubicarán en torno a 2,5 y 3,5 por ciento en los dos primeros meses del 2020.El cepo al dólar, el congelamiento de los precios regulados -gas, luz y colectivos- y la suspensión de la fórmula de actualización jubilatoria y de las paritarias son algunos de los factores que incidirán en el número final en la merma de los índices inflaciones, y que se acentuaría en baja a lo largo del año.