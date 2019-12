Vas a romper y vas a reír

Sábado 21 de diciembre de 2019

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Poesía con tintes de melancolía, acordes de rock, producción minuciosa con la mirada puesta en cada detalle y una voz que podría remontarnos por momentos a los 90 de Enrique Bunbury junto a Héroes del Silencio, por citar una analogía que viene a la mente.La Suite se empezó a imponer en el calendario de fechas de la región con más frecuencia en esta última mitad del año y afirman que se debe a la fuerza de voluntad de cada uno de sus individuos.Es que como tantos otros vecinos, con vidas divididas entre un país y otro, los chicos de La Suite alternan ensayos, escenarios y grabaciones entre Encarnación y Posadas.“La frontera no es un inconveniente gracias a la voluntad que existe de ambas partes y gracias a la posibilidad que tenemos de trasladarnos en auto porque de noche no hay tren, no hay bus; entonces si nosotros no podíamos venir con nuestro auto, sería un problema. Vamos y venimos” explicó Hernán Schaefer, vocalista. A cargo de la composición, el referente de la banda también reveló que junto a Keiji Ishibashi su coterráneo encarnaceno, tardan 15 minutos de su casa hasta la sala de ensayo de Gabriel Almeida en Posadas; “lo mismo que podría tardar en irme a otra zona de mi propia ciudad”, entendió dando cuenta de la cercanía que nos separa.En esa línea, también alegó que la frontera podría ser más permeable para “aprovechar más estas potencialidades que existen”. “Tocar en Argentina tiene ciertas trabas aduaneras a veces, porque puede ser que no te dejen pasar un instrumento, aunque esté todo declarado”, relató.Con el posadeño Joaquín Pesoa en el bajo, la banda se completó como cuarteto de rock y finalmente logró editar su primer álbum junto al también misionero Fernando Quintana que no sólo ofició de productor sino también de nexo entre los dúos. Orgulloso de este último trabajo, Hernán postuló que hoy son una banda estable y el 2020 los encontrará en expansión. Si bien la región potencia muchos encuentros, la ubicación no parece tan estratégica a la hora del despegue artístico. “Nuestro principal desafío es romper la distancia en donde estamos”, detalló teniendo en cuenta que la movida más cercana del rock es en la incipiente Asunción mientras en nuestro país, el foco se centraliza obviamente en Buenos Aires. Por ese motivo, los chicos no pararon de trabajar y tienen editados varios videoclips y canciones disponibles en las plataformas digitales y también tocaron en provincias aledañas, en Santa Fe y telonearon a artistas como Iván Noble o Los Decadentes.Entre sus últimos triunfos se cobijan el videoclip de Una vez más con la actuación del standapero misionero Octavio Rodz y la actriz española Alejandra Piedrahita y el lanzamiento del single Mentira junto a la posadeña Nazira. Con Schaefer y Naz sentados en el piano no sólo el sonido y las voces parecen de un éxito melódico. Además, la actuación frente a más de 6000 personas en la apertura de temporada de las playas encarnacenas es otro hit que atesoran.Si bien Hernán se confiesa ávido consumidor de poesía y hace años delinea su propia producción, desde que le pusieron letra al centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos, hubo una reflexión. En ocasión de presentar la canción en Buenos Aires, Pichón Dal Pont, uno de los ingenieros argentinos más destacados de la música (con varios Grammy en su haber) les marcó que a pesar del ritmo acelerado o la impronta de lucha social, hay un ápice de melancolía detrás de cada tema. Así nació Vas a reír, que le da título al álbum, para decir que a pesar de los golpes y la invasión de la tristeza, la risa siempre está como aliciente. Vas a reír, voy a verte feliz/ Hay veces que el tiempo no llama al olvido/Vas a vivir, voy a verte sonreír/ Aunque caiga el mundo me quedo contigo dice el estribillo.Las tonadas se asemejan, pero nos delatan, la música, sin embargo anula toda bandera. Ir y venir puede ser un paseo o una travesía frustrante. Nuestra hermandad con la otra orilla excede toda descripción posible y es protagonista de miles de anécdotas en común pero el puente sigue siendo cultural, nos comunica constantemente.Por eso no es de extrañar que una banda con identidad binacional pretenda crecer, a pesar de la frontera. La próxima vez que te toque una laaarga fila, ponete un tema. Sé que vas a reír.