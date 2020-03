Varsky se ilusiona con volver a la tribuna de Boca

Miércoles 25 de marzo de 2020

Juan Pablo Varsky es uno de los periodistas deportivos que decidieron contar de qué equipo son hinchas. En 2001 lo confesó y lo repitió en 2014: “Mi satisfacción no pasa por si mi equipo gana o pierde, sino por que el público me crea. Por culpa de mi viejo, mi abuelo, mi tío y mi familia, yo soy hincha de Boca”.

Pero Varsky, esta vez, fue más allá. Y en una entrevista con #ConectadosXBoca, por Cadena Xeneize, se puso la camiseta y habló a corazón abierto. “Me gustaría volver a la tribuna para ver a Boca, no lo descarto”, tiró. “¿Por qué no? -se preguntó-. Sí, sí, me gustaría. Antes iba la popular. Tuve momentos buenos y otros no tanto”, agregó.