Varios municipios avanzan con el protocolo para permitir caminatas

Viernes 15 de mayo de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Desde varios municipios analizan implementar las caminatas permitidas y autorizadas por la provincia en medio de la pandemia. Para tal fin se encuentran trabajando de manera intensa en la elaboración de los protocolos correspondientes.

Eldorado, a través del Comité de Crisis, aprobó ayer esa reglamentación y la elevó al gobierno provincial. Lo mismo sucedió con Apóstoles, que ayer estaba en las últimas correcciones del protocolo.

La intendenta de esta última comuna, María Eugenia Safrán confirmó a El Territorio que en principio las caminatas se permitiría solamente los domingos, hasta las 18.

Sería con barbijos y por las 4 avenidas. Los demás detalles, seguían definiendo a última hora de ayer.

En tanto, en Posadas se aguarda conocer en las próximas horas detalles del protocolo que a su vez, aguardan otras administraciones, como el caso de Garupá.

Esto último hizo público ayer el intendente Luis Ripoll, quien afirmó que espera conocer cómo será en la ciudad capital para avanzar en similar sentido.

Uno de los aspectos centrales tiene que ver la forma de control, de quienes pueden salir y evitar todo tipo de aglomeración.

Además, en Puerto Iguazú y en Oberá esperan para hoy el anuncio de cómo será la normativa que deberán respetar los ciudadanos para dar un paseo controlado en horarios, días y lugares específicos, como se está terminando de definir en Posadas.

Con relación a Oberá, desde la comuna anticiparon que hoy anunciarían el protocolo para el paulatino retorno de la actividad al aire libre.



En la frontera con Brasil

Existen dos jefes comunales, Miguel Dos Santos de San Pedro y Guillermo Fernández de Bernardo de Irigoyen, quienes afirmaron que están muy preocupados con lo que sucede en la frontera ante los crecientes casos de contagios por Covid-19 del otro lado de la frontera.

En Irigoyen, el municipio tiene intenciones de permitir las caminatas en lugares públicos, pero se está estudiando la forma y los protocolos sanitarios con el fin de cuidar y proteger también a toda la población.

En diálogo con El Territorio, el intendente Fernández detalló que “la gente nos viene pidiendo la habilitación para salir a caminar o hacer alguna actividad física y ahora, como contamos con el aval del gobierno provincial, queremos habilitar la actividad, pero gradualmente”.

Detalló que se están estudiando “los métodos de implementación junto a las autoridades sanitarias, profesores de educación, el personal de seguridad, concejales y actores sociales. Desde el municipio estamos de acuerdo con que la gente salga a caminar y ejercitarse porque es parte fundamental también de la salud, la actividad física”.

No obstante, dejó en claro que “ante una pandemia mundial y aún más nosotros que estamos en zona fronteriza con un país de mucha circulación viral y contagios, tenemos que redoblar las medidas de bioseguridad, armar un buen protocolo que nos beneficie, pero a la vez protegiéndonos y previniendo posibles contagios”.

En ese sentido, el jefe comunal añadió que “creo que para el otro fin de semana ya tendremos armado nuestro protocolo y estamos viendo los lugares que habilitaremos”. Recordó que en el municipio se cuenta con la plaza central y el parque temático de la integración.



En San Pedro

San Pedro se encuentra a menos de 80 kilómetros de San Miguel Do Oeste y Barracao, ciudades brasileñas que reportan casos positivos de Covid-19.

Para los ciudadanos no resulta difícil atravesar la frontera de forma ilegal, lo que mantiene en vilo a las autoridades, quienes temen el ingreso del virus, apostando a los controles y medidas sanitarias estrictas, siendo las caminatas un tema a ser tratado con mucha cautela.

Teniendo en cuenta que son los intendentes los encargados de establecer un protocolo para cada municipio, en San Pedro, la preocupación es latente y la posibilidad de habilitar las salidas para caminar, giran en torno a varios puntos que pueden complicar la situación sanitaria del municipio en caso de que algo salga mal.

Una de las mayores inquietudes tiene que ver con la cercanía para cruzar a Brasil, pese a la crítica situación del vecino país, existen personas que se arriesgan en todos los sentidos para viajar hasta localidades como Dionisio Cerqueira y San Miguel Do Oeste,

Ante este panorama, las caminatas estarían sujetas a medidas extremas de seguridad y serán analizadas con mucha cautela.





En Iguazú y Alem sigue el análisis En Iguazú aún no se han dado a conocer detalles respecto de la posibilidad de caminar al aire libre. No obstante, se supo que desde la Municipalidad estaban trabajando en un protocolo. Con ello, apuntarían a definir el espacio donde se podrá caminar, los horarios y el modo de implementación. El anuncio se haría efectivo en la mañana de hoy en una conferencia de prensa que sería transmitida por las redes sociales. Desde la Municipalidad de Leandro N. Alem, en tanto, también están analizando la posibilidad de permitir las caminatas. “Se está trabajando en la posibilidad y mecanismos”, dijo Marcelo Bongers, director de prensa y coordinador ejecutivo de la comuna. Añadió que durante la mañana de ayer “por instrucciones del intendente Waldemar Wolenberg se analizó toda la documentación”. Indicó que la idea es “adaptarla a nuestra ciudad en cuanto a espacios, modalidades y horarios por ejemplo y luego de contar con toda la información con la presencia del asesor legal se decidirá”.

Ello para concluir la decisión de “analizar bien este tema, con un protocolo de seguridad. Son varios los puntos, no vamos a correr el riesgo de echar a perder lo logrado hasta ahora; así como muchos entienden, hay otros que no”, concluyó el intendente.

Cómo será caminar en Eldorado

La Costanera de Eldorado, uno de los lugares previstos para caminar.

El comité de crisis municipal de Eldorado decidió ayer permitir las salidas recreativas con caminatas al aire libre en el marco de las medidas que se vienen tomando en la provincia respecto a las nuevas actividades permitidas.

Del Comité participaron el intendente Fabio Martínez junto a efectivos de la Unidad Regional III, el director de Deportes, el director de Tránsito, y otros integrantes del gabinete.

Decidieron elevar un protocolo marco a la provincia en el que se contemplan ocho circuitos permitidos, en espacios públicos como la costanera. Se aclara no obstante que quienes realicen las caminatas deberán utilizar el espacio más próximo a cada domicilio.

Algunos de los puntos a tener en cuenta de la reglamentación, es que los horarios de salidas serán de 8 a 18 horas. Podrán salir a caminar personas desde los 16 y hasta los 60 años.

Estos deberán respetar la cercanía de sus domicilios y se los controlará con los números de DNI.

Adelantaron que habrá controles por lo que se pide ir munidos de documento. Se adelantó que habrá puestos de salud en los diferentes circuitos, para controles.

Trabajarán policías, los agentes de tránsito y profesores de educación física de la Municipalidad.

Se pondrá llevar botellas de agua, que podrán ser recargado en los puestos.

No se permitirá la utilización de plaza saludable o realizar ejercicios en algún espacio para no permitir que personas terminen pernoctando en el lugar. Se deberá respetar distancias de dos metros y hacer uso de barbijos. No se pondrá tomar mate o tereré, “la idea es moverse y no socializar”.