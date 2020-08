Varios deportes se alistan para salir al ruedo en otras provincias

Domingo 16 de agosto de 2020

El gobierno nacional habilitó la práctica no competitiva de tenis, golf y otros deportes individuales en todo el país. El Ministerio de Salud aprobó protocolos que estarán vigentes a partir de mañana para la realización de canotaje, gimnasia, surf, skate, tiro, yatching, acuáticos, atletismo, remo, natación, pesas, pentatlón, tenis de mesa, ciclismo, equitación, squash, esgrima, bádminton y padel.La determinación final será de los gobernadores. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que ya decidió habilitar el tenis, el golf y otras actividades populares. En el resto de las provincias dependerá de la situación sanitaria. “Nosotros habilitamos el marco general para que las provincias adopten la decisión final”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.Hasta ayer, el gobernador Axel Kicillof no estaba de acuerdo con habilitar estos deportes en la provincia de Buenos Aires. No obstante, no se refirió en público a la cuestión.“Vamos a habilitar algunas actividades que están habilitadas pero tal vez necesitan algún nivel más de precisión. Estamos hablando básicamente de los deportes individuales. A los que los practiquen, les pido que no tengan un tercer tiempo de encuentro social porque ahí el riesgo es grande”, informó sobre este tema el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa que brindó en la Quinta de Olivos donde dio precisiones sobre la nueva fase de la cuarentena en el país.“Si se mantienen los cuidados necesarios, el riesgo de contagio es bajo. En los lugares donde se practique, solamente van a estar habilitadas las zonas para hacer el deporte: ni las confiterías, ni vestuarios, ni lugares comunes”, detalló el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.La habilitación del tenis había sido un tema de constante debate durante las últimas semanas.El presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, había expresado en una entrevista con Infobae su preocupación por los efectos que estaba generando este parate en la industria.“Hace más de 130 días que los profesores no tienen ingresos, que los clubes están cerrados y que la industria del tenis está parada. Son muchas las familias que están viviendo y que viven del tenis y la situación no da para más”, había señalado.Frente a este panorama, la reactivación del entrenamiento de las disciplinas deportivas individuales entra en una nueva fase que quedará supeditada a la determinación de cada gobernador, en el caso de Misiones desde junio ya se habilitaron las prácticas.