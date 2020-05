Varados en Buenos Aires pagan hasta 24.000 pesos para regresar a Misiones

Miércoles 13 de mayo de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Es angustiante la situación que viven por estos días los misioneros que se encuentran varados en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, porque no sólo se encuentran en la región del país con mayor circulación de coronavirus, sino que además no pueden acceder a ninguno de los mecanismos de regreso a sus hogares y muchos de ellos ya no tienen dónde vivir ni qué comer.

Desde que el gobierno nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo en todo el territorio nacional, miles de misioneros que por distintos motivos se encontraban en la capital del país empezaron a vivir una situación que por momentos se transformó en película de terror. Sin servicios de colectivos de larga distancia que les permitan volver a sus pagos y sin trabajo para lograr los pesos necesarios para la subsistencia diaria.

Casos de personas que tuvieron que dormir a la intemperie, madres con hijos que fueron por alguna cuestión medica a atenderse en los hospitales porteños y no sólo no lograron hacerlo sino que además no pueden volver a sus casas; gente estafada que pagó 8.000 pesos para regresar a Posadas y fue víctima delincuentes que los dejaron sin dinero y sin viaje; personas que intentan diariamente obtener el permiso de la Policía de la provincia de Misiones para regresar y no lo logran porque es alta la demanda de esa solicitud, que tendría un cupo diario de 50 permisos, que se acaban rápidamente a los pocos minutos del nuevo día.

José es de Pozo Azul, donde tiene una chacra junto a sus padres. Llegó a la ciudad de Buenos Aires unos pocos días antes de la cuarentena y nunca más pudo regresar a su hogar. “Estoy realmente preocupado. Necesito volver a mi chacra y desde la semana pasada, que autorizaron el regreso en autos particulares,estoy intentando la autorización para volver y no logro hacer el trámite porque la página no responde y me dice que vuelva intentarlo mañana. Y estoy así desde hace una semana”, explicó a El Territorio.

José también relató que su idea es volver a Misiones en su auto y llevando también a dos sobrinos misioneros, que fueron a trabajar y estudiar a Buenos Aires y ahora están prácticamente sin poder comer porque se quedaron sin sus trabajos y no tienen cómo mantenerse.

“Es muy feo lo que estamos viviendo. Mis sobrinos me dicen que se están alimentando a mate y maní, que es lo único que les queda. Somos gente trabajadora y sólo pedimos volver a nuestra chacra. No pedimos ningún pasaje gratis ni nada”, relató.

El reclamo sobre la imposibilidad de inscribirse en el registro provincial de personas para el regreso a su domicilio habitual, que organizó la Policía de Misiones, es una constante en muchos misioneros varados en Buenos Aires. “Lo intento todos los días y es increíble, pero siempre me responde que ya todas las solicitudes han sido emitidas”, señaló Yolanda, una obereña varada en el conurbano bonaerense.



Cotiza caro el regreso a Misiones

Hay gente que tiene el dinero como para pagar un viaje en remís puerta a puerta desde Buenos Aires hasta Posadas. Esos viajes se ofrecen a 24.000 pesos por persona si el pasajero viaja sólo. O si se organizan tres pasajeros, el costo se divide y queda en 8.000 por persona, según pudo averiguar El Territorio.

“El día que estábamos en la Casa de Misiones esperando para que nos hagan los controles para subir al colectivo que puso el gobierno, se acercaron muchos remiseros y taxistas a ofrecernos el viaje. Una conocida mía de Eldorado que no estaba en la lista para subir al colectivo pagó 30.000 pesos para volver a Eldorado”, comentó Luisa, una de las primeras pasajeras que logró volver en los colectivos que dispuso el gobierno misionero.

También hubo personas que resultaron estafadas y que pagaron a delincuentes que les ofrecieron el regreso a la tierra colorada y que se perdieron con la plata de la seña y el viaje nunca se concretó. “La gente está desesperada por regresar a sus casas, muchos ya no tienen dónde seguir parando y por eso caen en esas estafas”, afirmó Patricia, una joven embarazada que pagó 20.000 pesos para regresar con su marido hasta Puerto Esperanza. “Nosotros por suerte pudimos volver, pero esos días en Buenos Aires fueron horribles”, recordó la mujer.

Mientras tanto, desde la Casa de Misiones se sigue brindando el servicio de dos colectivos semanales que regresan a la provincia con la gente más necesitada de ese gran universo, sobre todo a personas que viajaron por algún tratamiento médico o casos de extrema necesidad.