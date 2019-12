Vándalos destruyeron el mural en homenaje a María Helena

Martes 31 de diciembre de 2019

El pasado 17 de diciembre, al cumplirse 50 años de la muerte de la reconocida cantante María Helena, se inauguró un mural en homenaje y agradecimiento en el lugar del accidente que le costó la vida a “La novia de Posadas”, en la ruta nacional 14, kilómetro 720, cerca de Santo Tomé, Corrientes.

El mural lo impulsó la familia Rojas-Ocampo y fue confeccionado por un artista entrerriano. Y ayer la obra, recientemente inaugurada, amaneció totalmente destruida.

Stella Maris Rojas de Ocampo, integrante de la familia que propició la construcción del mural, contó a El Territorio: “Un señor conocido de mi familia llama a mi esposo y le dice que le dará una mala noticia. La mala noticia era que tumbaron todo y le mandó varias fotos. Es el destrozo total de gente dañina, de gente tan mala, no tengo adjetivos para describir esto”.

Agregó que el destrozo “es total, no se puede restaurar, se ve que tiraron la pared de atrás hacia adelante para que no quedara nada. Hicieron un buen trabajo de maldad. La pared tenía muchos hierros, estaba bien firme, estaba revocada la parte de atrás por la humedad para que no tuviera los daños de la intemperie”.

Tanto la cruz ubicada a un costado como los bancos que se dispusieron para que los visitantes descansen mientras visitaban la obra están intactos. Tampoco se puede observar marcas de vehículos, algún tipo de frenada, para suponer que hayan atropellado por accidente. Por otra parte, al no haber habido tormenta ni fuertes vientos también se descartó que se haya producido por factores climáticos, por lo que todo indica que el destrozo fue intencional.



Más sobre la obra

El mural lo hizo Jorge Aguirre Soto, de Salvador, Entre Ríos. Le demandó unos quince días, entre el proceso creativo y la elaboración de la obra en sí. “Pensó lo que nosotros le habíamos comentado, de hacer un agradecimiento y homenaje en un lugar tan emblemático como fue el del accidente donde ella perdió la vida”, señaló Stella, alegando que el mural les costó entre 120.000 y 130.000 pesos.

“Estamos sorprendidísimos y tristes. Sabemos que hasta ayer a la tarde había gente filmando, sacándose fotos. Y hoy nos desayunamos esta noticia”, expresó Stella.